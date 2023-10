Quatro indivíduos são presos após furtar linhas da rede ferroviária em Araçaí

Pouco mais de um mês se passou e é registrado mais um furto a trilhos da linha férrea em Araçaí. Desta vez, a Polícia Militar prendeu quatro pessoas na ação criminosa.

Foto: Pousada Canto Verde / TripAdvisor / Ilustrativa

O fato aconteceu em uma fazenda na zona rural da cidade, na noite de terça-feira (24). Um funcionário da VLI, responsável pela segurança da rede ferroviária, percebeu a ação de suspeitos cortando os trilhos da linha; ao verem o homem, eles fugiram pela mata.

A PM foi acionada e prestou-se a fazer rondas pelo local. Já no início da noite, a guarnição avistou um caminhão branco passando pelo local; logo depois, um Chevrolet Chevette fez o caminho contrário, e este foi abordado pelos militares.

Nele estavam L.R. (63 anos) e L.M.R. (32 anos), pai e filho, R.A.G. (53 anos) e G.H.C.V. (22 anos). Os dois primeiros abordados foram identificados como suspeitos do furto de trilhos na região - de acordo com a PM, apetrechos e veículos pertecente aos dois foram localizados no ponto onde o crime aconteceu.

No veículo foram encontrados rádios comunicadores e cadeados. Tanto a Chevette quanto o caminhão foram levados para pátio credenciado; os autores foram encaminhados para a delegacia.

Furto semelhante aconteceu mês passado

O SeteLagoas.com.br relatou, em 21 de setembro, um furto semelhante a trilhos da rede ferroviária na cidade. Lá, foram encontrados veículos já carregados com o material furtado. De acordo com a VLI, já tinham sido levados mais de 800 metros de linhas.

Em nota naquela época, a VLI afirmou que faz ronda preventiva na rede e que todo tipo de atitude suspeita era comunicada para a Polícia Militar.

