Homem é morto e mulher fica ferida após se negarem a entregar bolsa em MG

Na madrugada desta sexta-feira, 27 de outubro, um homem de 45 anos perdeu a vida em decorrência de ferimentos de faca, enquanto uma mulher de 53 anos foi ferida no peito, depois que o casal se recusou a entregar objetos de valor a um jovem de 25 anos. Este incidente ocorreu em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Imagem ilustrativa

Segundo relatos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher explicou que ela e seu companheiro estavam coletando materiais recicláveis na rua. Subitamente, um jovem se aproximou e solicitou objetos de valor. O casal recusou, e o suspeito tentou tomar a bolsa da mulher. Logo em seguida, ele atacou as duas vítimas com uma faca antes de fugir do local.

As vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), porém o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A mulher foi hospitalizada e recebeu tratamento médico.

A Polícia Militar localizou o suspeito em sua residência, onde também encontrou a faca utilizada no crime. O jovem relatou aos policiais que se sentiu ameaçado quando abordado pelo casal e, acreditando que estava prestes a ser assaltado, reagiu daquela maneira. O pai do suspeito informou que seu filho, que foi encaminhado para a delegacia, sofre de transtornos psiquiátricos. O caso está sob investigação.



Da Redação com O Tempo