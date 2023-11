Hilux furtada em BH é recuperada em Sete Lagoas; casal é preso

Foram detidos no sábado (4) em Sete Lagoas um casal que teve participação em um furto e clonagem, em Belo Horizonte, uma Toyota Hilux de cor branca. Com eles foram encontrados placas veiculares adulteradas e uma documento veicular clonado.

Foto: 25º BPM / Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, havia um rastreador no veículo e, no momento, a dupla criminosa seguia para Sete Lagoas após o crime. Uma guarnição ficou próxima a uma faculdade da cidade quando avistou a Hilux, que atendeu a ordem de parada dos militares.

A princípio, não havia nada de ilícito, porém, foi encontrado a queixa de furto do carro no Centro de Operações da Polícia Militar. Além disso, os criminosos tentaram adulterar a Hilux, como remarcando chassis, vidros, motor e etiquetas para que ela coincidisse com uma outra placa veicular, esta clonada. Um outro carro estava dando cobertura para a ação criminosa, um Chevrolet Prisma, que era guiado pela esposa do autor.

O casal foi preso em flagrante. Os veículos seguiram para o pátio credenciado do DETRAN em Sete Lagoas.

Da redação com 25ºBPM