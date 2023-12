Jovem é baleado no Nova Cidade: autoria do crime é desconhecida, segundo PM

Tentativa de execução no bairro Nova Cidade na madrugada de domingo (10): um jovem foi baleado no braço e no tórax; o autor do crime e sua motivação são desconhecidas.

A vítima estava consciente quando foi encontrada, caída ao chão. Porém, não conseguiu contar sobre o que de fato ocorreu, sendo levado para o pronto-atendimento.

A dinâmica do crime é ainda um mistério. A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências para descobrir a autoria, mas, sem nenhum sucesso. O caso permanece em investigação.

Da redação com Tecle Mídia