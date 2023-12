Dupla tortura idoso durante assalto em Jequitibá; vítima teve traumatismo craniano

Dois homens são acusados de assaltar e torturar um idoso de 81 anos no bairro Vera Cruz, em Jequitibá, no último sábado (9). Com graves ferimentos, a vítima foi levada para o Hospital Municipal de Sete Lagoas.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O idoso mora sozinho e foi encontrado com muitos machucados. De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele teve traumatismo craniano com cortes profundos na cabeça, além de outros ferimentos; além disso, ele apresentava hemorragia no ouvido, nariz, tosse com sangue um corte na orelha.

Criminosos seriam conhecidos por roubo

Mesmo bastante ferido, o idoso conseguiu relatar aos militares que o suspeito seria P.H.C.S. (25 anos), que é conhecido por realizar roubos e adulterar veículos. No dia do crime, o irmão dele (21 anos) estava presente.

Eles levaram do idoso um Fiat Uno Mille cinza e uma televisão, e deixaram um simulacro de arma de fogo. Os dois estão foragidos.

Da redação