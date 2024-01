Na noite do domingo (31), um indivíduo conhecido por seus frequentes furtos foi responsável por um incidente na Drogaria Raia, situada no centro de Pedro Leopoldo. Imediatamente, o crime foi comunicado às autoridades, o que levou à pronta resposta das viaturas policiais até o local.

Imagem ilustrativa

Conforme informações da Polícia Militar, o autor já possui histórico de furtos recorrentes nesse estabelecimento. Ele foi flagrado furtando um pacote de fraldas tamanho M da marca Huggies.

Após o ocorrido, ele fugiu pela Rua Francisco Bahia, adentrando a vegetação próxima ao Ribeirão da Mata, desaparecendo sem ser mais avistado. Apesar do histórico criminal do suspeito, as equipes policiais realizaram uma busca minuciosa na área, porém sem sucesso na localização do suspeito ou dos itens furtados.

É importante ressaltar que o local do furto é equipado com um sistema de câmeras que registraram toda a ação criminosa.

Da Redação com Por Dentro de Tudo