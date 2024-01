VÍDEO: moradores de Jequitibá apontam suposto excessos da Polícia Militar durante abordagem na virada de ano

Moradores de Jequitibá relataram para a reportagem do SeteLagoas.com.br um episódio de suposto abuso de autoridade cometido pela Polícia Militar durante a virada de ano na cidade. Em imagens que correm as redes sociais, agentes teriam agredido um grupo de mulheres que estavam em uma praça da cidade.

De acordo com o relato de uma das pessoas que esteve no local, estas mulheres estavam a ouvir som em uma caixa de som no local. "O carro da Polícia tava rodando a praça na hora e sem mais, nem menos, desceram do carro e foram para cima delas. Quebraram a caixa de som", relatou o morador.

Ele denunciou que a ação foi muito ríspida, a ponto de um agente usar spray de pimenta em uma gestante e outros a usarem pauladas contra as mulheres. "Os filhos delas [as mulheres agredidas] saíram correndo, todos com medo. Não é o primeiro caso de abuso de poder não", aponta o morador para a reportagem. "A maioria das pessoas lá sabem que acontecem muito isso, mas todos tem medo de falar".

Ouvida pela reportagem do SeteLagoas.com.br, a Polícia Militar relatou que não coadunam com violência, e sim com a promoção de Direitos Humanos. As imagens do acontecido serão apuradas pela corporação para saber o que de fato aconteceu.

Da redação