Tentativa de homicídio em Lagoa Santa mobiliza policiais e helicóptero

Na noite de segunda-feira (15), dois homens foram presos após tentativa de homicídio no bairro Vila Joana Darc, em Lagoa Santa.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos estavam em uma motocicleta e portando arma de fogo quando foram avistados por uma equipe policial. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens fugiram em direção ao centro da cidade.

Ainda de acordo com a PM, os policiais montaram uma operação para monitorar as entradas do bairro Palmital, onde os suspeitos residem. Após alguns minutos de buscas, os homens foram avistados abandonando a motocicleta e fugindo para uma mata.

O Helicóptero Pegasus foi solicitado, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Em seguida, uma equipe da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães) foi acionada. Os cães policiais Luthor e Lord foram utilizados para busca e imobilização dos suspeitos.

Apesar das oportunidades oferecidas para se renderem, os homens resistiram à prisão. Diante da negativa, os cães policiais foram utilizados, resultando na captura de um dos suspeitos. O homem foi levado à Santa Casa de Lagoa Santa para atendimento médico e, após receber alta, foi encaminhado à delegacia.

As diligências continuaram para localizar o segundo suspeito, que foi capturado escondido em um apartamento no bairro Campinho. A motocicleta usada na ação criminosa foi removida ao pátio conveniado.

O caso foi apresentado à Delegacia de Polícia para procedimentos judiciários adicionais.

Da redação

Fonte: Por Dentro de Tudo