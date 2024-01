Operação da Polícia Federal combate fraudes em benefícios do INSS

Nesta terça-feira, 23 de janeiro, a Polícia Federal iniciou a Operação Melhor Idade, visando desvendar fraudes relacionadas ao recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) destinado aos idosos. A ação abrange cinco mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, distribuídos entre os estados do Piauí e Goiás, além do Distrito Federal. O montante de prejuízo aos cofres públicos é estimado em R$ 13 milhões.

Polícia Federal/ divulgação

O BPC assegura um salário-mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais, desde que a renda por pessoa do grupo familiar não ultrapasse 1/4 do salário-mínimo.

Segundo as investigações, a organização criminosa atuava desde 2012, criando cadastros fictícios de pessoas físicas (CPF) para obter o BPC. A Polícia Federal identificou a criação de 268 CPFs falsos, atribuídos a indivíduos com mais de 65 anos, que teriam obtido 208 benefícios fraudulentos.

Após apresentar as evidências à Justiça do Distrito Federal, esta determinou o cancelamento dos 151 benefícios ainda ativos, gerando um prejuízo anual aproximado de R$ 2,7 milhões. Além disso, foram bloqueados imóveis, veículos e contas vinculados aos investigados e CPFs falsos, totalizando R$ 13 milhões. A ordem judicial também prevê o cancelamento dos CPFs, a suspensão imediata dos benefícios obtidos, bloqueio de contas bancárias, restrição em veículos e imóveis, e medidas contra eventuais empresas registradas nos benefícios fraudulentos.

Da Redação com Agência Brasil