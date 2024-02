Duas operações da PM apreendem drogas e prendem traficantes em Sete Lagoas

A Polícia Militar de Sete Lagoas intensificou o combate ao tráfico de drogas na cidade com duas operações distintas que resultaram na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e na prisão de dois indivíduos.

No bairro Santo Antônio, a equipe do Tático Móvel recebeu informações de um colaborador sobre um contumaz traficante que estaria utilizando uma casa alugada como esconderijo e ponto de distribuição de drogas.

Com o apoio da equipe da Rocca, os militares localizaram o autor no bairro Dona Dora e, após diligências no bairro Santo Antônio, apreenderam:

7 barras de maconha

2 barras de crack

370 comprimidos de ecstasy

28 pedras brutas de crack

57 tabletes de maconha

O autor, que possui diversas passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, porte/posse ilegal de arma de fogo e roubo, foi preso em flagrante.

No bairro Itapuã, outra equipe do Tático Móvel, com apoio da Rocca, atendeu a uma denúncia anônima sobre um indivíduo que guardava drogas em sua residência. No local, os militares apreenderam:

2 pedras brutas de crack

2 balanças de precisão

1 celular

2 porções de cocaína

1 frasco com éter

O autor também foi preso em flagrante.

