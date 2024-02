Homem é morto a facadas pelo enteado durante churrasco em Sete Lagoas

Um homem de 45 anos foi morto a facadas pelo enteado de 16 anos durante um churrasco em Sete Lagoas, Minas Gerais, no último domingo (25). O crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e a mãe do adolescente, que também estava presente no local.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo testemunhas, a vítima e a mulher estavam fazendo um churrasco quando iniciaram uma discussão. A mulher decidiu deixar o local e, logo em seguida, uma confusão começou do lado de fora do estabelecimento. Durante a briga, o adolescente esfaqueou o homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, o menor fugiu, mas foi localizado e apreendido pela Polícia Militar. Em depoimento, o jovem confessou o crime e alegou ter agido após receber uma ligação da mãe informando que estava sendo insultada e agredida.

Os aparelhos celulares da mãe e do filho foram apreendidos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Sete Lagoas.

Da redação