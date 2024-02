ATUALIZAÇÃO: Polícia prende autor de homicídios em Capim Branco e Prudente de Morais

Nesta terça-feira (27), o indivíduo responsável por dois homicídios em Capim Branco e Prudente de Morais foi detido. Um dos crimes ocorreu durante a madrugada de segunda-feira em uma propriedade rural em Prudente, com o corpo sendo encontrado apenas na manhã de terça.

Foto: PM / Divulgação

Após uma investigação minuciosa, o suspeito foi capturado e uma considerável quantidade de armas e drogas foi apreendida.

O suspeito confessou o crime desta data aos militares e também outro crime de mesa natureza ocorrido em 19/02/2024 em Capim Branco.

Seis armas de fogo foram encontradas na residência do autor, sendo uma de propriedade do seu pai que também foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Uma das armas pertencentia à vítima do dia 27.

Além disso, os policiais apreenderam dois telefones celulares, R$ 240 reais em dinheiro, pólvora, chumbo, espoletas e cápsulas de munições e uma armadilha para caça.

*Matéria atualizada às 11:40 - 28/02/2024.

Da Redação com informações da 11ª Cia. PM Ind.