Corpo de mulher com sinais de abuso sexual é encontrado em BH

Na madrugada desta sexta-feira (8), um corpo de uma mulher de aproximadamente 30 anos foi encontrado em uma rua do bairro Novo das Indústrias, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A vítima, ainda não identificada, apresentava sinais de agressões físicas e violência sexual.

Foto: Reprodução/Internet

Um motociclista que passava pelo local encontrou o corpo e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe do Samu constatou que a mulher já estava sem vida e apresentava lesões na face, nas pernas e nas mãos.

Segundo a Polícia Militar, não foram encontrados documentos ou objetos que pudessem identificar a vítima ou indicar o local onde as agressões teriam acontecido. A investigação do caso está a cargo da Polícia Civil, que busca identificar a vítima, a autoria do crime e a motivação.

Da redação