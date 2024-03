Adolescentes de 14 e 17 anos são vítimas de ataque a tiros em Sete Lagoas

Na tarde de terça-feira (12), dois adolescentes foram vítimas de um crime de violência armada na Rua Antônio Nogueira de Souza, no bairro Belo Vale, em Sete Lagoas. As vítimas, de 14 e 17 anos, foram atingidas por disparos de arma de fogo, um no rosto e outro na perna.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo informações da Polícia Militar, que foi acionada via 190, os adolescentes conversavam na rua quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e iniciaram os disparos. A vítima de 17 anos foi atingida na perna e conseguiu se abrigar em uma casa próxima. Já o adolescente de 14 anos foi baleado no rosto.

Embora as vítimas não tenham conseguido identificar os autores do crime, a polícia já tem conhecimento dos apelidos dos suspeitos, que possuem diversas passagens pela polícia. As buscas pelos indivíduos foram realizadas, mas até o momento não obtiveram sucesso.

A motocicleta utilizada no crime foi apreendida e será periciada. As vítimas foram encaminhadas ao hospital para atendimento médico e não correm risco de morte.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar e prender os autores do crime. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Da redação com 25ºBPM