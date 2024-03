Polícia Civil deflagra operação contra homicídios e tráfico de drogas em Lagoa Santa

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da delegacia de Lagoa Santa, deflagrou entre os dias 13 e 18 de março uma operação policial com o objetivo de combater os crimes de homicídio e tráfico de drogas no município. A ação resultou na prisão de dois homens e na busca por um terceiro suspeito.

Foto: Divulgação/ PCMG- Lagoa Santa

A operação resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e três mandados de prisão preventiva nos bairros Vila Fagundes, Vila Rica e Visão.

Um homem de 41 anos e outro de 26 anos foram presos preventivamente durante a operação. O de 26 anos é investigado pela morte de um jovem de 20 anos, crime ocorrido no dia 3 de março de 2024, no bairro Morro do Cruzeiro. Os dois homens presos preventivamente foram encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da justiça.

A Polícia Civil continua em busca de um suspeito de 18 anos pelo homicídio de um homem de 25 anos no dia 28 de fevereiro de 2024, no bairro Vila Maria.

Da redação com Polícia Civil de Lagoa Santa