Perseguição termina com a prisão de homem com mais de 20 registros policiais em Curvelo

Uma operação da Polícia Militar em Curvelo resultou na prisão de um homem com mais de 20 registros policiais e na apreensão de uma arma e uma moto nesta quarta-feira (3).

Foto: Reprodução/ Internet

A equipe policial realizava patrulhamento ostensivo para coibir crimes contra a vida e tráfico de drogas quando avistou uma moto sem placa trafegando em alta velocidade pela Avenida Bias Fortes. Ao receber ordem de parada, o condutor fugiu, colocando em risco a vida de outros motoristas e pedestres.

Durante a perseguição, o passageiro da moto foi visto com a mão na cintura, aparentando segurar algo. Ao se aproximarem, os policiais observaram que ele sacou uma arma, o que levou a disparos de borracha para conter a ameaça. Os dois ocupantes da moto caíram no chão, mas continuaram a fuga a pé.

O passageiro, de 20 anos, foi detido após dispensar a arma durante a fuga. Ele possui diversos registros criminais, incluindo tráfico de drogas, roubo, receptação, porte ilegal de arma e lesão corporal.

Buscas pelo comparsa, que fugiu para uma área de mata e atirou contra os policiais, não obtiveram êxito.

A moto apreendida foi identificada pelo chassi e pertence a um morador do bairro Bela Vista 2, que já havia sido abordado por suspeita de envolvimento em crimes. Na casa dele, a placa do veículo foi encontrada com sinais de adulteração.

O homem preso e a moto apreendida foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

Da redação