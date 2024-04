Condutor de Fiat Toro causa acidente ao ser flagrado se masturbando no centro de Sete Lagoas

Um condutor de uma Fiat Toro branca causou um acidente de trânsito na orla da Lagoa Paulino, no centro de Sete Lagoas, na noite desse domingo (14), após sair em fuga por ter sido flagrado em suposto ato de importunação sexual.

Imagem: Reprodução/ Vídeo/ Redes Sociais

O fato aconteceu próximo a um bar na cidade. De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, uma mulher estava defronte ao estabelecimento, na orla, quando o condutor, que não foi identificado, parou o veículo. No relato, o motorista abre a porta do carro aparentemente nu e começa a se masturbar. Para o SeteLagoas.com.br, uma testemunha relatou que o homem chama a vítima do ato para entrar na Fiat Toro

A mulher, ao ver o flagrante ato obsceno, tenta filmar a placa do veículo. O motorista, percebendo a ação, arranca com o carro porém atropela uma motocicleta onde um casal se encontrava, não parando para prestar socorro. Tanto condutor e passageira da moto tiveram apenas escoriações pelo corpo, recusando atendimento médico.

A Polícia Militar fez rastreamento em busca do autor, mas ele não foi encontrado.

Filipe Felizardo