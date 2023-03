Acessibilidade para pessoas com deficiência teve destaque em reunião da Câmara Municipal de Sete Lagoas

Durante reunião ordinária realizada terça-feira (28) na Câmara Municipal de Sete Lagoas, um tema foi colocado em pauta e mereceu atenção dos presentes: a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência (PcD) na cidade. O senhor Wilson Divino Cardoso levou seu depoimento para casa legislativa e pediu apoio dos vereadores nessa causa.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Wilson Divino esteve representando também o Grupo Acolher que reúne pessoas com deficiência em Sete Lagoas e pôde solicitar aos vereadores que se debrucem sobre projetos que contemplem mais rampas de acesso em espaços públicos, melhoria de acessibilidade em banheiros, elevadores nos ônibus coletivos que funcionem corretamente e treinamento contínuo para motoristas e auxiliares, mais faixas de pedestre.

A falta de acessibilidade prejudica as pessoas com deficiência, por exemplo, na hora de exercer seu direito ao voto conforme experiência vivida nas eleições do ano passado e relatada por Wilson Divino. Ele teve dificuldades de chegar ao local de votação justamente pela falta de acesso adequado na sua zona eleitoral. Ele pontuou também dificuldades de acesso que pessoas com deficiência encontram dentro de lojas comerciais na cidade.

Após o depoimento, o presidente da Câmara Vereador Caio Valace (PODEMOS) junto com a mesa diretora solicitou à Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência um ampo estudo sobre pontos vulneráveis da acessibilidade em Sete Lagoas, incluindo possível levantamento de custos e valores para que a Câmara possa analisar tais demandas dentro do orçamento.

Também na ordem do dia dessa reunião e relacionado ao tema foi aprovado o Anteprojeto de Lei nº 453 de 2022 que "dispõe sobre a construção de rampas de acessibilidade para cadeirantes em praças e repartições públicas e dá outras providências", de autoria do vereador Júnior Sousa (PSD) (confira na íntegra).

Da Redação, Vinícius Oliveira