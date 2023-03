Deputado revela documento comprovando que ministro de Lula tinha conhecimento dos riscos em evento de Brasília

Na última quarta-feira (29/3), o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) apresentou documentos que demonstram que o ministro da Justiça, Flávio Dino, tinha conhecimento dos riscos dos eventos ocorridos em Brasília em 8 de janeiro.

Às 18h23 do dia 7 de janeiro, o ministro Dino recebeu as informações. Esses documentos, obtidos pelo deputado Kim Kataguiri, farão parte de um relatório que será apresentado ao Congresso Nacional como uma denúncia contra o ministro por crime de responsabilidade.

No documento elaborado no dia 07 de janeiro, pelo diretor da Polícia Federal, também é solicitada a "colaboração" para estabelecer negociações com a Secretaria de Segurança Pública e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), visando evitar danos ao patrimônio público.

“Pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos Ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e, possivelmente, de outros órgãos, como o Tribunal Superior Eleitoral. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a ‘segurança’ dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as Forças de Segurança para tentarem, como vêm dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, ‘tomar o poder’ nesta capital federal”, diz o documento.

Na terça-feira, durante uma sabatina realizada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o ministro da Justiça de Lula afirmou categoricamente que nunca recebeu documentos contendo informações sobre possíveis riscos de tumultos. No entanto, um documento apresentado pelo deputado Kim Kataguiri mostra que Flávio Dino, na verdade, não apenas estava ciente dos riscos, mas também encaminhou parte do documento para o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

“Considerando a necessidade de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio público, sugere-se à Vossa Excelência (que) sejam feitas tratativas junto à Secretaria de Segurança Pública e ao governador do Distrito Federal quanto ao risco de circulação dos ônibus de turismo que transportam os envolvidos na área central da capital federal, sendo que esta Polícia Federal recomenda e solicita que o trânsito desses veículos seja impedido para evitar maiores incidentes e atos de vandalismo”, escreve.



Na ocasião, o ministro Dino declarou que o Governo do Distrito Federal (GDF) mudou repentinamente as instruções previamente acordadas com o governo federal sobre o planejamento de segurança na Esplanada dos Ministérios, com o objetivo de assegurar a proteção da área.



