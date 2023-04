Após série de ataques, governo Lula decide investir R$ 150 milhões no policiamento de escolas e creches

O Ministério da Justiça vai investir R$ 150 milhões no policiamento de escolas e creches espalhadas pelo Brasil. A decisão foi comunicada pelo ministro Flávio Dino após ataque a uma creche que deixou quatro crianças mortas em Blumenau nesta quarta-feira (5).

Foto: Reprodução/Internet

Segundo Dino, o primeiro edital de apoio financeiro às rondas escolares deve sair na próxima semana. O valor será destinado às polícias estaduais ou guardas municipais.

Ainda hoje, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, disse que vai assinar a criação de um grupo de trabalho interministerial para propor ações de promoção à cultura de paz e combate à violência na sociedade.

“O presidente ficou muito consternado com o que aconteceu em Blumenau e está acompanhando passo a passo todo o desenrolar da situação”, afirmou Pimenta em conversa com jornalistas, no Palácio do Planalto.

Segundo ele, o grupo de trabalho será formado pelos ministérios da Educação, Justiça e Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania e Secretaria-Geral da Presidência.

Invasão de creche

Durante a manhã, um homem de aproximadamente 25 anos de idade invadiu a creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, em Santa Catarina. Quatro crianças morreram e outras três pessoas ficaram feridas.

A Polícia Civil informou que o autor do atentado foi preso após se entregar na central de plantão policial da região. Essa é o segundo atentando a escolas no Brasil em pouco mais de uma semana.

No último dia 27 de março, a professora Elizabeth Tenreiro, 71 anos, morreu após ser esfaqueada na Escola Estadual Thomazia Montoro, no bairro Vila Sônia, em São Paulo. Um adolescente de 13 anos, responsável pelo ataque, foi apreendido.

Com BHAZ