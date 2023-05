Bolsonaro depõe à PF sobre possível fraude no cartão de vacinação

O ex-presidente Jair Bolsonaro será interrogado pela Polícia Federal sobre a suspeita de manipulação de dados de vacinação contra a Covid-19. A investigação busca esclarecer a inclusão e exclusão de informações no sistema do Ministério da Saúde. A prisão de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, e de outros auxiliares do ex-presidente ocorreu no âmbito desse caso. Durante o depoimento, Bolsonaro será questionado sobre o assunto e as evidências já coletadas serão apresentadas. Um relatório detalhado foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, contendo informações sobre a suposta inserção de dados e os computadores envolvidos.

Tenente-coronel Mauro Cid e o ex-presidente Jair Bolsonaro — Foto: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Na semana passada, em uma operação conduzida pela PF, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência e considerado o braço direito de Jair Bolsonaro, foi preso de forma preventiva como parte dessa investigação. Além disso, outros cinco auxiliares do ex-presidente foram detidos e várias buscas e apreensões foram realizadas.

Entre os itens apreendidos encontra-se o celular de Jair Bolsonaro, que já está passando por perícia. Durante o depoimento desta terça-feira, os investigadores pretendem obter a versão do ex-presidente em relação ao caso, além de esclarecer dúvidas sobre as informações já coletadas.

Em um extenso relatório apresentado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal fornece detalhes sobre a suposta inserção desses dados, bem como identifica os servidores envolvidos no esquema.

O relatório, que fundamentou a decisão de Moraes permitindo a prisão de Mauro Cid e outros indivíduos, também apresenta informações sobre os endereços IP dos computadores (números que permitem a identificação e localização das máquinas) que teriam modificado os dados.

Da redação com O Tempo