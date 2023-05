Deputada federal declara apoio a projeto de nova horta comunitária de Sete Lagoas

A deputada federal Duda Salabert (PDT) esteve em Sete Lagoas para cumprir agenda na Câmara Municipal e outras atividades ligadas a área de educação e meio ambiente. Ela aponta que estará apoiando a criação de mais uma horta comunitária na cidade.

Deputada Duda Salabert (PDT) juntamente com o reitor da UFSJ Marcelo Pereira de Andrade / Foto: Câmara de Sete Lagoas / Divulgação

A sua visita ocorreu na segunda-feira (15) a convite do presidente da Câmara Caio Valace (Podemos). Duda se encontrou com representantes da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), e associaçaõ de catadores de materiais recicláveis da cidade, além de visitar uma horta comunitária no bairro Cidade de Deus. O novo projeto de horta comunitária está sendo desenvolvido pela universidade e outros órgãos públicos, como Embrapa, EPAMIG e Emater.

“Nosso mandato já destinou cem mil reais em emenda parlamentar para o fortalecimento das hortas comunitárias aqui de Sete Lagoas, que é uma referência para o Brasil inteiro, e eu me comprometi junto com a UFSJ, com os catadores a criarmos uma nova horta buscando combater a insegurança alimentar, ou seja, produzir alimentos e combater a fome no município, esta é a nossa preocupação”, afirma Duda Salabert

O pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Renato da Silva Vieira, explica mais detalhes do desenvolvimento do projeto piloto da nova horta comunitária: “(...) O treinamento que será realizada pela Epamig, Embrapa, Emater e a UFSJ, para que assim consigamos ter um resultado melhor na produtividade, sobretudo, para as mães, que são chefes de família e que precisam de ter suas atividades envolvidas de forma adequada”.

Meio ambiente

Além do apoio a um novo projeto de horta comunitária, a deputada federal também conversou com associações de catadores da cidade para reforçar e apoiar o seu trabalho: “Não tem como pensar um meio ambiente melhor sem fortalecer o trabalho dos maiores lutadores em defesa da questão ambiental. Eles trabalham a educação ambiental, a limpeza da cidade, são agentes sócio ambientais, por isso, conversei com as associações dizendo que nosso trabalho está cem porcento à disposição para fortalecer o trabalho deles”, complementa Duda Salabert.

Da redação com Câmara de Sete Lagoas