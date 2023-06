Governo Federal vai ampliar projeto que barateia preço de automóveis

O governo federal vai ampliar o programa de incentivo, por meio de descontos, à aquisição de veículos mais baratos e menos poluentes. A informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) em entrevista à jornalista Miriam Leitão, da "GloboNews", que vai ao ar na noite desta quarta-feira (28). A colunista antecipou, em seu blog, a informação sobre o conteúdo da conversa, que foi confirmada pelo Ministério da Fazenda.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

De acordo com a jornalista, o ministro afirmou que a extensão dos valores para compra de veículos será anunciada por meio de uma nova linha a ser lançada e anunciada em breve. Pessoas jurídicas também serão beneficiadas nesta segunda etapa.

Embora inicialmente o governo tenha previsto que o plano pudesse vigorar por quatro meses, o volume de procura para a aquisição dos carros com desconto surpreendeu. Com isso, os recursos praticamente se esgotaram nos primeiros dias de funcionamento do plano.

No último dia 5, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o vice-presidente Geraldo Alckmin, anunciaram o programa com objetivo de reduzir em até R$ 8 mil o preço final ao consumidor no caso dos veículos de passeio com valor de até R$ 120 mil.

O governo disponibilizou, para isso, R$ 500 milhões com benefício para veículos mais baratos e menos poluentes. Outros R$ 700 milhões foram designados para a compra de caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus. O governo anunciou que o programa seria cortado quando os recursos se esgotassem.

Nesta quarta-feira (28), a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, afirmou que o fechamento de fábricas da Volkswagen no Brasil mostra que o programa não basta para melhorar a competitividade da indústria automotiva brasileira e que é necessário trabalhar pela reforma tributária e pela redução da taxa de juros.

Com O Tempo