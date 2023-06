TSE suspende julgamento de Bolsonaro com placar favorável à inelegibilidade; sessão será retomada amanhã (30)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento que poderia tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos. A sessão começou às 9h desta quinta-feira (29) e foi encerrada às 13h. Na época, o placar era de três votos a favor e um contra a condenação de Bolsonaro. O julgamento será retomado às 12h desta sexta-feira (30).

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O relator, ministro Benedito Gonçalves, votou a favor da cassação de Bolsonaro por oito anos. Gonçalves argumenta que o ex-presidente cometeu crimes de abuso de poder político e uso indevido de canais de comunicação públicos. A ação foi movida pelo PDT e motivada pela reunião que Bolsonaro manteve com embaixadores em julho de 2022 para questionar a integridade do sistema eleitoral. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente em Brasília (DF).

Os ministros Floriano Marques e André Ramos Tavares seguiram o relator, totalizando três votos favoráveis ​​à condenação. O único voto contrário até agora foi do ministro Raul Araújo. Outros três ministros ainda precisam votar. Assim, uma decisão por maioria já pode ser alcançada com a primeira votação a ser entregue na sexta-feira. A primeira a se pronunciar será a ministra Cármen Lúcia.

Ao contrário da situação de Bolsonaro, os quatro ministros votaram pela absolvição de Walter Braga Netto, que concorreu ao cargo de vice-presidente na mesma chapa nas eleições de 2022.

Da redação com O Tempo