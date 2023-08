Governo de Minas reúne prefeitos de Matozinhos, Pedro leopoldo e Grande BH para ouvir demandas dos municípios

O vice-governador Professor Mateus participou, nesta quarta-feira (9/8), da reunião itinerante da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel), realizada em Nova Lima. O objetivo do encontro, que reuniu 34 prefeitos e representantes dos municípios, foi entender as necessidades e demandas dos municípios, um compromisso do Governo de Minas com o diálogo e melhorias na vida do cidadão.

O encontro contou com a presença de ao menos cem convidados: além dos prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região. O tema do encontro foi o “Planejamento Estratégico e Governança Pública Municipal - Agenda do Futuro e Cases de Sucesso na Gestão Pública”.

O vice-governador participou da abertura do encontro e elogiou os prefeitos mineiros que têm melhorado o modelo de gestão das cidades. “É uma alegria o fato de termos a oportunidade de discutir temas técnicos, que nem sempre são simples, e resolver dificuldades comuns que nem sempre podem ser resolvidas isoladamente. É uma construção em conjunto que fortalece a lógica associativa municipalista e faz, cada vez mais, firmar em mim a certeza de que vivemos, hoje, um período de prefeitos que conseguem realizar muito mais do que no passado. E isso é um elogio à forma como os gestores estruturam o trabalho entre os municípios nos últimos anos, numa lógica de rede, associativista e de respeito ideológico sem permitir que isso atrapalhe a construção de soluções necessárias para cada uma das regiões”, disse.

Diálogo

Professor Mateus ainda destacou que a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) é importante para o estado e que o Governo de Minas tem mantido diálogo frequente com os prefeitos. “A Região Metropolitana é como o coração econômico, político e físico de Minas Gerais. É área com importância enorme. E a Granbel faz circular informação, capacitação e pleito político dentro dessa região. O Governo de Minas sempre recebe e receberá os prefeitos com muito carinho, com o objetivo de entender as demandas e buscar soluções”, acrescentou.

Presidente da Granbel e prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha reforçou que a busca pelo diálogo é o melhor caminho para encontrar soluções. “Ficamos muitos satisfeitos de contar com a presença do vice-governador nesta reunião, pois mostra interesse do Governo de Minas em nos ouvir, entender o que estamos passando e encontrar maneiras viáveis de solucionar. Muitas vezes são questões que podem ser resolvidas com diálogo”, disse.

Granbel

A Granbel, fundada em Betim em fevereiro de 1975, é uma associação sem fins lucrativos formada pela capital e outros 33 municípios. O objetivo da entidade é defender os interesses metropolitanos no que se refere às políticas públicas em diferentes áreas.

Fazem parte os municípios Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.

