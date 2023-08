Política: novo PAC vai atender todas as 12 obras pedidas por Minas; entenda

O governo federal vai anunciar nesta sexta-feira (10) o projeto do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e, em Minas, 12 obras serão contempladas. A coluna teve acesso à lista que será divulgada na cerimônia de lançamento do novo programa - e apurou que, mesmo em meio a algumas turbulências políticas entre o governo Lula e a gestão Zema, todos os pedidos feitos pelo governo mineiro serão contemplados na programação.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Entre as obras mineiras que serão anunciadas nesta sexta, estão reformas e concessões de rodovias federais, a barragem de Gravatá, o projeto hidroagrícola de Jequitaí e a manutenção da concessão do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte (veja a lista completa no final da nota).

A articulação do governo mineiro junto à União pela inclusão das obras no novo PAC foi feita pelo secretário de Estado de Casa Civil, Marcelo Aro e durou meses, entre reuniões técnicas, políticas e apresentação de documentos pela viabilidade das obras pedidas.

Na cerimônia desta sexta, o governador Romeu Zema (Novo) e Aro não estarão presentes - a coluna apurou que os dois terão agendas no interior do Estado.

Ao todo, o governo federal estima que o programa contará com R$ 240 bilhões em investimentos públicos até 2026, sem contar eventuais recursos que ainda devem ser aportados por estatais.

Confira a lista completa das obras mineiras que serão contempladas no Novo PAC:

Concessão das rodovias BR-381/MG entre BH e Governador Valadares

Concessão Obras de ampliação e melhorias (trecho João Monlevade a Espirito Santo) da BR-262

Prevista a restauração do trecho e estudo de concessão Relicitação da BR-262/MG (trecho de Uberaba a Betim)

Concessão BR-040/495/MG/RJ - RIO - BH

Concessão BR-040/GO/MG Rota dos Cristais

Concessão Concessão das BRs 251/MG e BR 116/MG

Concessão Projeto Hidroagrícola do Jequitaí

Pavimentação e implantação da BR-367 (Pavimentação dos trechos Salto da Divisa a Almenara e Virgem da Lapa a Berilo)

Adequação/Restauração e melhorias da BR-135 (Trecho Manga a Itacarambi)

Construção de 57,41 km Barragem Rio Gravatá

Empreendimento em estágio incipiente de desenvolvimento Pavimentação da BR-352 (Trechos não pavimentados de Patos de Minas a Goiânia) Empreendimento em estágio incipiente de desenvolvimento

Manutenção da concessão do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Com Itatiaia