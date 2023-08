Durante visita a Sete Lagoas, Alckmin minimiza aumento dos combustíveis pela Petrobras

Em visita a Sete Lagoas nesta quarta (16), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, comentou que o aumento dos combustíveis realizados pela Petrobrás na terça (15) é menor do que os aumentos em 2022.

Vice-presidente esteve na fábrica da Iveco / Foto: RecordTV Minas

"Está mais barato tanto o diesel quanto a gasolina. Então a Petrobras não tem transferido todo aumento do preço do barril de petróleo", destacou o vice-presidente. Ele ponderou, no entanto, que reajustes são inevitáveis. "Mas é claro que chega em um ponto que você tem que fazer reajuste. Mas ele está abaixo do preço de dezembro do ano passado", concluiu.

Aumento

A Petrobras aumentou em R$ 0,41 o preço da gasolina para as distribuidoras, chegando a R$ 2,93. O litro do diesel teve alta de R$ 0,78, passando para R$ 3,80. Segundo a Petrobras, o preço da gasolina na refinaria ainda está R$ 0,15 mais baixo do que o praticado no fim de dezembro de 2022. Já o diesel está R$ 0,69 mais barato. Os preços estão mais baixo mesmo com a incidência de impostos federais (que estavam isentos no fim do ano passado) e com alta do ICMS neste ano.

O vice-presidente descartou ainda uma mudança na Política de Paridade de Importação (PPI) da Petrobras. Com a troca de governo, a empresa não repassa mais todos os reajustes no valor do barril de petróleo para os consumidores. A defasagem no preço do diesel chegou a 22% na semana passada e distribuidoras de combustíveis de todo o país reduziram bastante a importação, chegando até a relatar um início de desabastecimento nos postos de bandeira própria. As grandes distribuidoras, como Shell e Ipiranga, descartaram essa possibilidade de faltar diesel.

Da redação com O Tempo