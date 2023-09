Projeto de Lei propõe remuneração a produtores rurais por preservação ambiental

Um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Zé Silva, representante de Minas Gerais pelo partido Solidariedade, está ganhando destaque no cenário político brasileiro. Denominado "Patrimônio Verde," o projeto visa estabelecer diretrizes para que produtores rurais possam receber compensações financeiras pela preservação de áreas em suas propriedades privadas. Uma das principais inovações propostas é a criação de um mercado de créditos de carbono.

A ideia subjacente a essa iniciativa é clara: aqueles que poluem poderiam comprar créditos de carbono de agricultores que investiram na preservação ambiental. De acordo com o parlamentar, o Projeto de Lei busca reconhecer e recompensar financeiramente os produtores rurais que não apenas se dedicam à produção agrícola, mas também desempenham um papel fundamental na conservação do meio ambiente.

A inspiração para essa proposta advém do Código Florestal, a constituição ambiental do Brasil. A União Europeia impôs uma condição para que o Brasil possa vender créditos de carbono no mercado internacional: a necessidade de uma metodologia globalmente aceita. Zé Silva buscou simplificar esse processo, tornando-o mais acessível e prático. Segundo ele, os agricultores que possuem áreas de preservação permanente, reservas legais e florestas nativas poderiam receber títulos verdes, conhecidos internacionalmente como "green cards" - uma moeda do futuro no contexto ambiental.

O Projeto de Lei 7558/2017 será discutido no Congresso Nacional em uma reunião agendada para esta quarta-feira (14), a partir das 9h. O autor da proposta acredita que ele poderá passar por uma tramitação acelerada. Na terça-feira (13), Zé Silva se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), solicitando a inclusão do requerimento de urgência na pauta, o qual já conta com o apoio de 200 assinaturas. Caso a urgência seja aprovada, a votação ocorrerá diretamente em plenário. Se a urgência não for aprovada, o projeto precisará passar pela Comissão de Finanças e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Após a aprovação na Câmara, o projeto ainda deverá ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo Presidente da República para se tornar lei.

Da redação com Itatiaia