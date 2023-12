Veja os agraciados com títulos de Cidadania Honorária e Diploma de Mérito concedidos pela Câmara de Sete Lagoas em 2023

Nesta sexta-feira (15), a Câmara de Sete Lagoas irá entregar títulos de Cidadania Honorária e de diplomas de mérito para cidadãos e entidades que são destaque no desenvolvimento da cidade. O evento será realizado no Clube Náutico.

Foto: Câmara de Sete Lagoas / Divulgação

De acordo com a casa legislativa, serão 112 agraciados: ao longo do ano, cada edil escolhe três pessoas para serem homenageadas com o Diploma de Honra ao Mérito e outras três para o título de Cidadania Honorária. Uma comissão avalia o histórico das pessoas indicadas, e o Plenário da Câmara vota as indicações. A cidadania honorária é concedida àqueles que não são naturais de Sete Lagoas.

Vejam os agraciados de cada edil

VEREADOR PR. ALCIDES

CARLOS ABERTO DE ANDRADE ROCHA

CONECTTA – CLÍNICA

ORLANDO JÚNIO PEREIRA

GERALDO ALVES DA SILVA JÚNIOR

GIRLEI DE OLIVEIRA VALGAS

RÔMULO CAETANO SILVA

VEREADORA CAROL CANABRAVA

EBER FERNANDES SILVA

FILHAS DE JÓ INTERNACIONAL

POLLYANA AGUIAR

ANA PAULA LEAL CORREA

LUCIO DE SOUSA BICALHO

ROBERTO PAULO LEAL CORREA

VEREADOR CAIO VALACE

CLÉBER GERALDO VIEIRA DE CASTRO

FERNANDA ROCHA DE MATTOS MARTINS

MARIA JOSÉ DOS SANTOS VASCONCELOS

AMANDA LUIZA RIBEIRO LARA

DEP. FEDERAL DUDA SALABERT ROSA - NÃO VAI VIR

PEDRO ENRIQUE ZWAAL

VEREADOR ERALDO DA SAÚDE

GILMAR REIS

JOSÉ JUAREZ PEREIRA NERI

RETÍFICA TEMPONI

FERNANDO CÉSAR CAETANO DE OLIVEIRA

JOÃO BARBOSA DA SILVA NETO

JOSÉ BENTO DO NASCIMENTO

VEREADOR JÚNIOR SOUSA

EMANUEL NEVES SILVA

MARIA PAULA FERRARI

MATHEUS GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA

RAFAEL LUCAS BASTOS RIBEIRO

TENENTE VICTOR SANTOS E ALMEIDA

VEREADOR GILSON LIBOREIRO

DENIZE ELIZABETH CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA

RAQUEL DIAS DA CONCEIÇÃO

SÉRGIO EUCLIDES BARBOSA MARTINS

CÁSSIA MARIA BARBOSA

GILSON CARLOS DO VALE

ROGER RODRIGUES ALVARENGA

VEREADORA HELOÍSA FROIS

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SETE LAGOAS

UAI EVENTOS

FERNANDO PASSALIO

MARIA DE LOURDES PINTO

PEDRO LOURENÇO DE OLIVEIRA

VEREADOR ISMAEL SOARES

BIANCA LETÍCIA DE ABREU ALVES

KARLA ASSIS MALHEIROS

ORLANDO FERREIRA DOS REIS

CLEDSTON JUNIO AMORIM AVELAR

EMÍLIA FONSECA CHAVES

MICHELE XAVIER DE PAULA

VEREADOR IVAN LUIZ

INSTITUTO MIX – SETE LAGOAS

JOSÉ GERALDO DE SOUZA

ORDEM DE MALTA DE SETE LAGOAS

CLAÚDIO RODRIGUES MELO

ANTÔNIO JACKSON ALCÂNTARA FROTA

THEREZA LUCINDA ARDITO FRANÇA

VEREADOR IVSON

BALBITA GOMES DA SILVA ALVES

MONSENHOR CARLOS ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS

GILSON CLÁUDIO BARÃO GOMES

CLEMENTE JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS

DIOVANE MORELE SOARES

JUAN HENRIQUES PACHECO CHÁVEZ

VEREADOR JANDERSON AVELAR

ALOIZ LOURENÇO MARINHO

EDSON JÚNIOR TEIXEIRA DA SILVA

TATIANA ANDREZA ÁLVARES DE VASCONCELOS OSÓRIO

ADNEY PEREIRA RODRIGUES

JUSSARA DIAS DINIZ GOVERNO DE ANDRADE

VEREADOR JOÃO EVANGELISTA

CLÁUDIO ROBERTO DIAS

CHARLES THOMAS DOS SANTOS

FERNANDA PEREIRA DE AMORIM

MARIA APARECIDA RODRIGUES

ELPÍDIO TEIXEIRA DE LIMA

PEDRO ROSA FILHO

VEREADOR JOSÉ DE DEUS

FILIPE FERREIRA DA MATA

EMPRESA MACOY RACING

ALEXANDRE VIANA CORRÊA

JACKSON ROBSON BORGES DE SANTANA

VÍTOR AUGUSTO RIBEIRO SOARES

LETÍCIA FERNANDA DOS REIS BELINO

VEREADORA MARLI DE LUQUINHA

COLETIVO FEMINISTA VÁRIAS MARIAS

PATRICK CAMPOS DINIZ

SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA

CRISTINA FRÓES FERREIRA GOMES

LUCAS FLORES BATISTA

SARA CAMPOLINA REIS

VEREADOR RODRIGO BRAGA

ALEXANDRE VIANA CORRÊA

FABIANO SANTANA BARBOSA

HÉLIO DE OLIVEIRA FILHO

EDI MARIA DA ROCHA BRAGA

GUILLERMO ARTURO GONZALES

LIZIANE MARIA DE OLIVEIRA

VEREADOR RONEY DO APROXIMAR

GUILHERME RODRIGUES GOMES

JOSÉ LUIZ BATISTA

SAULO NAMAN FARIA

ANA RITA PAVEL TOLEDO COELHO

CLÁUDIO DO ROSARIO DAS NEVES COSTA

HÉLIO ALVES DA ROCHA

VEREADORA SILVIA REGINA

DAILANE CINTIA VIEIRA SILVA

DANIEL FONSECA DE CALAZANS

SIMPRÃO DE SETE LAGOAS

JOSÉ DIVINO SOARES

LUCILHA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ROBERTO JOSÉ DE MATOS

MESA DIRETORA

EDUARDO RIBEIRO DE FREITAS

JOÃO CIPRIANO DO NASCIMENTO NETO

FLÁVIO PIMENTA SILVEIRA

GERALDO CAMILO DE RESENDE

ROBSON ALVES RODRIGUES

MARCELO MARTINS PEREIRA

MARÍLIA DE LIMA MOREIRA

MARIA MARLENE FERREIRA SILVEIRA

IVONE ANDRADE

YRANEUTON CRISPIN OLIVEIRA

Da redação com Câmara de Sete Lagoas