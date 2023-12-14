Veja os agraciados com títulos de Cidadania Honorária e Diploma de Mérito concedidos pela Câmara de Sete Lagoas em 2023
Nesta sexta-feira (15), a Câmara de Sete Lagoas irá entregar títulos de Cidadania Honorária e de diplomas de mérito para cidadãos e entidades que são destaque no desenvolvimento da cidade. O evento será realizado no Clube Náutico.
De acordo com a casa legislativa, serão 112 agraciados: ao longo do ano, cada edil escolhe três pessoas para serem homenageadas com o Diploma de Honra ao Mérito e outras três para o título de Cidadania Honorária. Uma comissão avalia o histórico das pessoas indicadas, e o Plenário da Câmara vota as indicações. A cidadania honorária é concedida àqueles que não são naturais de Sete Lagoas.
Vejam os agraciados de cada edil
VEREADOR PR. ALCIDES
CARLOS ABERTO DE ANDRADE ROCHA
CONECTTA – CLÍNICA
ORLANDO JÚNIO PEREIRA
GERALDO ALVES DA SILVA JÚNIOR
GIRLEI DE OLIVEIRA VALGAS
RÔMULO CAETANO SILVA
VEREADORA CAROL CANABRAVA
EBER FERNANDES SILVA
FILHAS DE JÓ INTERNACIONAL
POLLYANA AGUIAR
ANA PAULA LEAL CORREA
LUCIO DE SOUSA BICALHO
ROBERTO PAULO LEAL CORREA
VEREADOR CAIO VALACE
CLÉBER GERALDO VIEIRA DE CASTRO
FERNANDA ROCHA DE MATTOS MARTINS
MARIA JOSÉ DOS SANTOS VASCONCELOS
AMANDA LUIZA RIBEIRO LARA
DEP. FEDERAL DUDA SALABERT ROSA - NÃO VAI VIR
PEDRO ENRIQUE ZWAAL
VEREADOR ERALDO DA SAÚDE
GILMAR REIS
JOSÉ JUAREZ PEREIRA NERI
RETÍFICA TEMPONI
FERNANDO CÉSAR CAETANO DE OLIVEIRA
JOÃO BARBOSA DA SILVA NETO
JOSÉ BENTO DO NASCIMENTO
VEREADOR JÚNIOR SOUSA
EMANUEL NEVES SILVA
MARIA PAULA FERRARI
MATHEUS GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA
RAFAEL LUCAS BASTOS RIBEIRO
TENENTE VICTOR SANTOS E ALMEIDA
VEREADOR GILSON LIBOREIRO
DENIZE ELIZABETH CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA
RAQUEL DIAS DA CONCEIÇÃO
SÉRGIO EUCLIDES BARBOSA MARTINS
CÁSSIA MARIA BARBOSA
GILSON CARLOS DO VALE
ROGER RODRIGUES ALVARENGA
VEREADORA HELOÍSA FROIS
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SETE LAGOAS
UAI EVENTOS
FERNANDO PASSALIO
MARIA DE LOURDES PINTO
PEDRO LOURENÇO DE OLIVEIRA
VEREADOR ISMAEL SOARES
BIANCA LETÍCIA DE ABREU ALVES
KARLA ASSIS MALHEIROS
ORLANDO FERREIRA DOS REIS
CLEDSTON JUNIO AMORIM AVELAR
EMÍLIA FONSECA CHAVES
MICHELE XAVIER DE PAULA
VEREADOR IVAN LUIZ
INSTITUTO MIX – SETE LAGOAS
JOSÉ GERALDO DE SOUZA
ORDEM DE MALTA DE SETE LAGOAS
CLAÚDIO RODRIGUES MELO
ANTÔNIO JACKSON ALCÂNTARA FROTA
THEREZA LUCINDA ARDITO FRANÇA
VEREADOR IVSON
BALBITA GOMES DA SILVA ALVES
MONSENHOR CARLOS ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS
GILSON CLÁUDIO BARÃO GOMES
CLEMENTE JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
DIOVANE MORELE SOARES
JUAN HENRIQUES PACHECO CHÁVEZ
VEREADOR JANDERSON AVELAR
ALOIZ LOURENÇO MARINHO
EDSON JÚNIOR TEIXEIRA DA SILVA
TATIANA ANDREZA ÁLVARES DE VASCONCELOS OSÓRIO
ADNEY PEREIRA RODRIGUES
JUSSARA DIAS DINIZ GOVERNO DE ANDRADE
VEREADOR JOÃO EVANGELISTA
CLÁUDIO ROBERTO DIAS
CHARLES THOMAS DOS SANTOS
FERNANDA PEREIRA DE AMORIM
MARIA APARECIDA RODRIGUES
ELPÍDIO TEIXEIRA DE LIMA
PEDRO ROSA FILHO
VEREADOR JOSÉ DE DEUS
FILIPE FERREIRA DA MATA
EMPRESA MACOY RACING
ALEXANDRE VIANA CORRÊA
JACKSON ROBSON BORGES DE SANTANA
VÍTOR AUGUSTO RIBEIRO SOARES
LETÍCIA FERNANDA DOS REIS BELINO
VEREADORA MARLI DE LUQUINHA
COLETIVO FEMINISTA VÁRIAS MARIAS
PATRICK CAMPOS DINIZ
SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA
CRISTINA FRÓES FERREIRA GOMES
LUCAS FLORES BATISTA
SARA CAMPOLINA REIS
VEREADOR RODRIGO BRAGA
ALEXANDRE VIANA CORRÊA
FABIANO SANTANA BARBOSA
HÉLIO DE OLIVEIRA FILHO
EDI MARIA DA ROCHA BRAGA
GUILLERMO ARTURO GONZALES
LIZIANE MARIA DE OLIVEIRA
VEREADOR RONEY DO APROXIMAR
GUILHERME RODRIGUES GOMES
JOSÉ LUIZ BATISTA
SAULO NAMAN FARIA
ANA RITA PAVEL TOLEDO COELHO
CLÁUDIO DO ROSARIO DAS NEVES COSTA
HÉLIO ALVES DA ROCHA
VEREADORA SILVIA REGINA
DAILANE CINTIA VIEIRA SILVA
DANIEL FONSECA DE CALAZANS
SIMPRÃO DE SETE LAGOAS
JOSÉ DIVINO SOARES
LUCILHA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ROBERTO JOSÉ DE MATOS
MESA DIRETORA
EDUARDO RIBEIRO DE FREITAS
JOÃO CIPRIANO DO NASCIMENTO NETO
FLÁVIO PIMENTA SILVEIRA
GERALDO CAMILO DE RESENDE
ROBSON ALVES RODRIGUES
MARCELO MARTINS PEREIRA
MARÍLIA DE LIMA MOREIRA
MARIA MARLENE FERREIRA SILVEIRA
IVONE ANDRADE
YRANEUTON CRISPIN OLIVEIRA
Da redação com Câmara de Sete Lagoas