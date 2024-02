Bradesco vê suas ações derreterem na bolsa com alta inadimplência

Depois de desapontar os investidores com os resultados de 2023 e sofrer uma queda nas ações da Bolsa, o Bradesco revelou um plano estratégico de cinco anos para recuperar sua rentabilidade e agilizar sua estrutura decisória.

O recém-empossado CEO do banco, Marcelo Noronha, destacou que este será um período de transição, esperando que os primeiros frutos dessa estratégia sejam colhidos em 2025.

Foto: Divulgação

No pregão da B3, as ações ordinárias (ON) do Bradesco encerraram com uma queda de 13,02%, atingindo R$ 12,63, enquanto as preferenciais (PN) caíram 15,90%, para R$ 13,96. No segundo dia, os papéis continuaram em forte baixa, recuando 2,87%. Em apenas dois dias, o banco perdeu R$ 26,8 bilhões em valor de mercado, segundo dados do Valor Data, ficando avaliado em R$ 138,76 bilhões na Bolsa.

Os resultados abaixo das expectativas, como no quarto trimestre de 2023, contribuíram para as incertezas sobre o futuro do banco. Naquele período, o mercado esperava um lucro de R$ 4,6 bilhões, mas o Bradesco registrou apenas R$ 2,9 bilhões, devido a provisões relacionadas a problemas com clientes corporativos.

De acordo com Ramon Coser, especialista da Valor Investimentos, o ponto que mais incomodou o mercado foi a inadimplência, que atingiu seu pico em junho. Os atrasos de 15 a 90 dias permaneceram em 4,1%, enquanto a inadimplência acima de três meses foi de 5,1%, uma melhoria de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, mas ainda alta em comparação com outros bancos.

da redação com InfoMoney