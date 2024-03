PF indicia Carla Zambelli e hacker por invasão do site do CNJ

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti Neto foram indiciados pela Polícia Federal (PF) por invasão do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O suposto crime ocorreu em 4 de janeiro de 2023, e a investigação foi concluída em 29 de janeiro.

Ambos são acusados de falsidade ideológica, pois durante a invasão, documentos falsos foram inseridos no sistema judiciário, incluindo uma ordem de prisão falsa contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Foto: Reprodução/Internet

Com a conclusão da investigação, o inquérito será analisado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá se denunciará Carla Zambelli ao Supremo. Se a denúncia for feita, será aberta uma ação penal, que pode resultar em condenação ou absolvição.

A PF não encontrou mensagens trocadas entre o hacker e a deputada. Delgatti afirmou aos investigadores que apagou as conversas por precaução. No entanto, a PF encontrou quatro documentos falsos nos dispositivos pessoais de Zambelli, que são os mesmos que Delgatti inseriu no sistema do CNJ.

A PF acredita que Zambelli recebeu a minuta da falsa ordem de prisão e a enviou para a imprensa, que publicou o documento na noite de 4 de janeiro. Isso motivou a investigação da PF.

Zambelli teria como objetivo espalhar suspeitas sobre a credibilidade do Judiciário, responsável por gerenciar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na época presidido por Alexandre de Moraes.

O relatório da PF informa que Delgatti foi instigado pela parlamentar para acessar o sistema do CNJ, com o objetivo de prejudicar a imagem do Judiciário e de um ministro do STF. Delgatti está preso preventivamente devido à invasão do sistema do CNJ. Em depoimento à PF, ele confessou o crime e disse que Zambelli participou.

A defesa de Zambelli divulgou uma nota à imprensa negando a participação da parlamentar no crime. O advogado Daniel Leon Bialski afirmou que ainda não teve acesso à conclusão do inquérito, mas reforçou que Zambelli nunca pediu a Delgatti que invadisse sistemas ou cometesse qualquer ilegalidade.

da redação com CNN