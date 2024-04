Câmara aumenta em 60% gastos que deputados podem ter com diárias em viagens nacionais

A Câmara dos Deputados aprovou um aumento de 60% nas diárias destinadas aos deputados federais em viagens nacionais a serviço. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), assinou a ordem em 17 de abril, e a decisão foi publicada no diário da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 25, conforme reportagem do jornal O Globo. Este é o primeiro ajuste no valor do benefício desde 2012.

Foto: Reprodução Câmara dos Deputados

A partir deste mês, o montante disponível para os parlamentares passará de R$ 524 para R$ 842. Já o valor destinado à Lira aumentará de R$ 611 para R$ 981. Para os servidores e colaboradores, a atualização do valor dependerá do cargo, podendo chegar a R$ 785.

O propósito das diárias é cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte urbano durante as viagens nacionais dos parlamentares e seus assessores. No ano de 2023, a Câmara gastou aproximadamente R$ 6,1 milhões em diárias para os deputados.

Conforme as normas da Casa, têm direito a receber o benefício os deputados e assessores que se deslocam do Distrito Federal ou de seus Estados para outras regiões do país em missão oficial da Câmara ou em treinamentos de interesse da instituição.

Além do aumento nas diárias, também houve uma correção no auxílio destinado a cobrir os custos de deslocamento entre o local de embarque ou desembarque e o local de trabalho ou hospedagem. Este valor passará de R$ 279 para R$ 448. As diárias para viagens internacionais permanecem entre US$ 196 (R$ 1.011) e US$ 550 (R$ 2.838).

Arthur Lira justificou o aumento afirmando que ele corresponde à variação acumulada do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), de junho de 2015 a março de 2024. Ele ressaltou que os valores das diárias nunca foram ajustados desde sua instituição em abril de 2012, enquanto o IPCA acumulou uma variação de 99,79% nesse período.

da redação