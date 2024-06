PM Rodoviária e PRF divulgam balanço de operações nas rodovias no Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi terminou com 10 mortes nas rodovias estaduais e federais em Minas, uma queda de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados pelas polícias Militar Rodoviária (PMrv) e Rodoviária Federal (PRF) do Estado nessa segunda-feira (3).

Foto: PMRv / arquivo

Os agentes também estavam fiscalizando o porte de drogas e produtos ilegais durante a operação. Nos cinco dias, foram apreendidos aproximadamente 100 kg de maconha, além de quatro veículos recuperados. 26 pessoas foram detidas por crimes de trânsito e por crimes diversos, durante as operações policiais em Minas que tiveram início na madrugada da última quarta-feira (29) e terminaram às 23h59 do domingo (2).

Segundo os dados, além das seis mortes este ano, foram contabilizados um total de 118 acidentes, com 136 pessoas feridas. Na sexta-feira (31), por exemplo, um caminhão carregado de combústivel tombou no km 518 da BR 356, próximo a Patrocínio. Na carreta haviam etanol, gasolina aditivada, gasolina comum, diesel s10 e s500, transportados em compartimentos com volume 3.000, 3.000, 2.000, 5.000 e 3.000 litros respectivamente, com risco de combustão/explosão. O trânsito ficou bloqueado nos dois sentidos até liberação da pista pela PRF, que se deu por volta das 21h30min. O condutor da carreta foi conduzido pela ambulância da concessionária até hospital de Monte Carmelo.

Em relação às infrações de trânsito, foram registradas 5.906 imagens de radar por excesso de velocidade. A PRF também flagrou e autuou 731 veículos que realizaram algum tipo de ultrapassagem proibida. Outras 547 pessoas foram flagradas sem utilizar o cinto de segurança.

Além disso, 103 motoristas estavam dirigindo sob o efeito de álcool, desse total 2 foram presos por embriaguez ao volante. 11.972 pessoas e 11.590 veículos foram fiscalizados, desses 197 automóveis foram recolhidos por diversas irregularidades.

Nas estradas sob escolta militar foram 13 pessoas presas por embriaguez e outras 48 por posse de droga. Ao todo, quatro pessoas morreram neste ano, uma a menos em relação ao mesmo período do ano passado.

Cerca de 530 veículos foram removidos e ao menos 43 crimes de trânsito foram registrados.

Com Hoje em Dia