Adolescente de 13 anos esfaqueia colegas em escola de Belo Horizonte

Um adolescente de 13 anos esf4queou dois colegas, de 12 e 13 anos, na Escola Municipal Governador Carlos Lacerda, no bairro Ipiranga, em Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (17). Todos os envolvidos são alunos da instituição.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com a Prefeitura de BH, as vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Odilon Behrens, e uma delas já teria sido liberada. A agressão ocorreu durante o intervalo das aulas.

A família do agressor já havia apresentado à escola um laudo médico comprovando que o aluno foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e “atraso mental”. Por conta disso, ele é acompanhado na instituição por um professor de apoio.

O adolescente foi encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA-BH) em companhia da mãe e de um responsável da Regional de Educação Nordeste, órgão da prefeitura.

Em nota, a prefeitura informou que está dando todo o suporte para os estudantes agredidos e suas famílias.

Da Redação com CNN