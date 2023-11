Tragédia em MG: Filho confessa assassinato do pai e uso de retroescavadeira para ocultar o corpo

Na manhã desta segunda-feira (27), um jovem de 27 anos chocou as autoridades ao admitir ter matado seu próprio pai em Oliveira, MG. Utilizando uma retroescavadeira, ele enterrou o corpo da vítima, um homem de 61 anos, em uma área de vegetação. O corpo, encontrado no domingo (26), apresentava sinais de um corte na garganta.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com informações da Polícia Civil, o rapaz compareceu à delegacia na presença de um advogado, revelando que cometeu o homicídio na última sexta-feira (24). O crime teria sido motivado por uma discussão acalorada entre seus pais, seguida de agressões. O jovem alega ter intervindo para proteger sua mãe, sendo agredido no processo.

Após o ato violento, o suspeito conduziu o corpo de seu pai até uma área de pasto. Utilizando uma retroescavadeira pertencente à vítima, cavou um buraco e ocultou o cadáver.

O depoimento do jovem foi registrado na tarde desta segunda-feira pelo delegado Flávio Braga, encarregado da investigação em curso. O delegado destacou que as primeiras suspeitas surgiram durante o desaparecimento da vítima, e a confirmação do homicídio veio com a confissão do filho.

Diante das revelações, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, pedido que foi deferido pelo Poder Judiciário e cumprido ainda na tarde dessa segunda-feira (27).

O corpo do idoso foi descoberto no domingo, quando testemunhas alertaram a Polícia Militar sobre uma área de terra mexida em uma pastagem, indicando a possibilidade de um corpo enterrado. Com o auxílio do Corpo de Bombeiros e uma retroescavadeira emprestada do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), os policiais confirmaram a denúncia, identificaram a vítima através de familiares e, após os procedimentos periciais, liberaram o corpo para a funerária. O sepultamento ocorreu na manhã dessa segunda-feira (27).

Da Redação com G1