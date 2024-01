VÍDEO: acidente na BR-116 em MG deixa pelo menos seis mortos em colisão entre carro e ônibus

Na tarde desta sexta-feira (12), uma tragédia ocorreu na BR-116, conhecida como rodovia Rio-Bahia, na cidade de Campanário, no Vale do Mucuri. Uma colisão entre um ônibus de turismo, que partiu de Novo Cruzeiro com destino a Piracicaba, e uma Chevrolet Veraneio resultou em pelo menos seis mortos e mais de 26 feridos.

Foto: Reprodução Internet

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão no local para prestar socorro. O acidente ocorreu por volta das 16h30, quando os veículos colidiram frontalmente, levando o ônibus a cair no Rio Itambacuri.

Veja vídeo:

O Corpo de Bombeiros confirma um acidente nesta sexta-feira (12) envolvendo um carro de passeio, uma van e um ônibus de turismo na BR-116, em Campanário (MG). Foram confirmados, até agora, seis mortes e 30 feridos. O acidente se deu em uma ponte da rodovia BR-116. pic.twitter.com/VOLedKj0pR — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 13, 2024

Todas as vítimas estão sendo atendidas por equipes do SAMU, Bombeiros e ambulâncias de municípios próximos. Oito ambulâncias do SAMU foram mobilizadas, incluindo três de Governador Valadares, uma de Frei Inocêncio e quatro de Teófilo Otoni.

Os feridos graves foram encaminhados para os hospitais de Teófilo Otoni e Governador Valadares. Além disso, algumas vítimas foram transferidas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Teófilo Otoni, o Hospital de Itambacuri e o Posto de Saúde de Campanário.

No local do acidente, equipes médicas, incluindo dois médicos da cidade, estão prestando assistência. Enfermeiros e o Secretário de Saúde também estão envolvidos no atendimento.

Inicialmente, o ônibus transportava 43 passageiros, além do motorista. A Polícia Rodoviária Federal e o SAMU continuam atuando no local, com a pista totalmente fechada e congestionamento superior a 10 km em ambos os sentidos. Não há previsão de liberação.

Da Redação com Itatiaia