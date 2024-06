Dia Nacional do Teste do Pezinho: enfermeira do Hospital N. Sª das Graças detalha importância do exame

No Dia Nacional do Teste do Pezinho, destacamos a importância desse exame fundamental para a saúde dos recém-nascidos. Realizado entre o 3º e o 5º dia de vida, o Teste do Pezinho pode detectar precocemente diversas doenças genéticas ou congênitas, permitindo intervenções que podem salvar vidas e prevenir complicações futuras.

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A enfermeira Lília da Rocha Borelli, da UTI Neonatal/Pediátrica do Hospital Nossa Senhora da Graça (HNSG), esclareceu diversos aspectos sobre o Teste do Pezinho. "A coleta do sangue para a triagem neonatal deve ser realizada entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Nesse período, é importante que a mãe ou o responsável pela criança procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) para realizar o teste. Os exames mostram se o bebê possui alguma alteração que possa indicar a existência de uma doença genética ou congênita", explicou Lília.

Quando e Onde Fazer o Teste do Pezinho?

Se o bebê estiver internado entre o 3º e o 5º dia, o exame será realizado no hospital. Caso a internação seja prolongada e seja necessária uma nova coleta, o profissional deverá realizá-la e informar os familiares. "Se a mãe ou responsável não puder se dirigir à UBS, o hospital realiza o teste durante a internação do bebê, assegurando que todos os recém-nascidos tenham acesso a esse exame crucial", destacou a enfermeira Lília.

Por Que Entre o 3º e o 5º Dia de Vida?

A data para a coleta do teste foi preconizada entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê devido ao início rápido dos sinais e sintomas de doenças detectadas pelo Programa, como o hipotireoidismo congênito, a hiperplasia adrenal congênita e a fenilcetonúria.

Doenças Detectadas pelo Teste do Pezinho

Com a ampliação do Programa de Triagem Neonatal de Minas Gerais (PTN-MG) desde 2021, doze doenças estão sendo triadas:

Hipotireoidismo

Fenilcetonúria

Doença falciforme

Fibrose cística

Deficiência de biotinidase

Hiperplasia adrenal congênita

Toxoplasmose congênita

Grupo dos defeitos da beta-oxidação dos ácidos graxos: Deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia muito longa (VLCADD) Deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia longa (LCADD) Deficiência de proteína trifuncional – DPTC Deficiência primária de carnitina – DPC Deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia média (MCADD)



Conscientização e Importância do Teste

Desde 1992, o Teste do Pezinho é obrigatório e gratuito em todo o território nacional. Contudo, de acordo com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, "atualmente, 80% dos nascidos no Brasil fazem o teste do pezinho". A conscientização realizada pelos profissionais de saúde durante os atendimentos de pré-natal é crucial. "Quanto antes a criança comece a receber os cuidados multidisciplinares necessários e em tempo oportuno, melhor será para minimizar ou evitar as manifestações clínicas da doença", afirmou Lília.

Ampliação da Cobertura do Teste

Em 2021, a lei 14.154 ampliou o rol de doenças rastreadas pelo exame. "O principal objetivo é melhorar a capacidade de rastreio do Teste do Pezinho, incluindo condições genéticas e não genéticas, metabólicas e não metabólicas, com um diagnóstico mais rápido e preciso. Isso possibilita o início do tratamento de forma precoce, essencial para evitar complicações graves e melhorar significativamente a qualidade de vida dos recém-nascidos", destacou Lília.

Diferenças Entre o SUS e a Rede Privada

Hoje, existem diferenças nas modalidades oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pela rede privada de saúde. O Teste ampliado é coberto por parte dos principais planos de saúde e abrange um número maior de exames, podendo chegar a mais de 70 diferentes doenças.

Coleta de Sangue no Pezinho

O pé é uma parte do corpo rica em vasos sanguíneos e muito segura para a coleta. Dessa forma, o sangue geralmente é colhido no calcanhar do bebê, por isso o nome "Teste do Pezinho". Em alguns casos, também pode ser colhido por punção venosa.

Acesso ao Resultado do Teste

De acordo com a portaria 1820/2009, que trata dos direitos e deveres dos usuários de saúde, o resultado do exame é um direito do usuário. O Nupad disponibiliza os resultados do Teste do Pezinho na internet para as unidades de saúde onde foi realizada a coleta, sendo a impressão e a entrega desse resultado responsabilidade do município. Depois de impresso, o resultado deve ser entregue à família, que o apresentará ao médico responsável pelo recém-nascido. Os pais são informados quando o teste está alterado para alguma das doenças, e uma nova coleta de sangue é realizada para confirmação ou não da suspeita.

Para acessar o resultado do teste, os pais podem visitar o site do Nupad: https://www.nupad.medicina.ufmg.br/, clicando na aba "EXAMES – RESULTADO DO TESTE DO PEZINHO", e seguindo as instruções fornecidas.

IMPORTANTE

O Teste do Pezinho é um procedimento essencial que pode salvar vidas e melhorar significativamente a qualidade de vida dos recém-nascidos. No Hospital Nossa Senhora da Graça (HNSG), trabalhamos para sempre oferecer o melhor atendimento aos nossos pacientes desde o nascimento, garantindo que cada bebê receba o cuidado necessário para um desenvolvimento saudável.

Da Redação com Hospital Nossa Senhora das Graças