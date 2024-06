Cuidar Juvenal Paiva: plano de benefícios facilita acesso à saúde em Sete Lagoas

Em uma iniciativa inovadora, a Clínica Juvenal Paiva apresenta seu programa de benefícios Cuidar Juvenal Paiva, que visa facilitar o acesso aos serviços de saúde de qualidade na região. Diante do cenário em que cerca de 35% da população de Sete Lagoas possui algum plano médico, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o projeto surge como uma alternativa para aqueles que desejam mais cuidado no atendimento, aliada a experiência da clínica.

Imagem: Ilustrativa

O programa, que já está em vigor há aproximadamente 10 anos, foi idealizado pelo Dr. Celsinho Paiva, fundador da clínica, com o objetivo de atender pacientes com serviços médicos de qualidade. Lucas Oliveira, gerente do centro de saúde, destaca: "O 'Cuidar Juvenal Paiva' oferece uma ampla gama de vantagens em diversos tipos de serviços de saúde, incluindo consultas na própria clínica e em estabelecimentos parceiros, descontos em laboratórios, clínicas de fisioterapia, podologia, psicologia, entre outros benefícios, inclusive fora da área da saúde."

Uma das principais diferenças em relação aos planos de saúde convencionais é a acessibilidade financeira proporcionada pelo programa, que não exige análise de crédito para adesão e elimina carências e filas de espera para atendimento. "No momento da adesão, o beneficiário já pode usufruir de todos os serviços disponíveis", enfatiza Lucas.

Com uma carteira de mais de 18.000 vidas entre titulares e dependentes, o programa registrou um total de 5.897 procedimentos realizados somente em 2024, uma média de 1.179 atendimentos por mês. Os serviços disponibilizados na Clínica Juvenal Paiva são os mais demandados, com descontos que podem chegar a até 60% em determinados procedimentos.

Lucas ressalta ainda a contribuição do programa para o sistema de saúde local: “O 'Cuidar Juvenal Paiva' desafoga o Sistema Único de Saúde (SUS), e também proporciona acesso a serviços de qualidade para aqueles insatisfeitos com planos de saúde convencionais.”

Lucas Oliveira — Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

O programa facilita o acesso à medicina de qualidade para quem deseja ou precisa, proporcionando atendimento especializado a preços justos, e eliminando a demora e as complicações comuns ao atendimento público.

O cadastro no programa pode ser realizado presencialmente na Rua Teófilo Otoni, 420, ou através do site oficial do Programa Cuidar Juvenal Paiva (www.cuidarjuvenalpaiva.com.br)

Diversas modalidades estão disponíveis, com valores acessíveis, visando atender às necessidades individuais e familiares dos beneficiários; confira abaixo:

Plano Master - 1 titular e até 9 dependentes - 32,90

- 1 titular e até 9 dependentes - 32,90 Plano Individual - 1 titular - 19,90

- 1 titular - 19,90 Plano empresarial - 1 titular 18,90 + 10,00 por dependente direto, sendo no máximo 5

Para mais informações sobre o programa e os planos disponíveis, acesse: Cuidar Juvenal Paiva.

Djhéssica Monteiro e Filipe Felizardo