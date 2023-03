Exames de creatinina gratuitos: Hospital Mater Dei realiza mutirão de saúde em Belo Horizonte

A partir desta segunda-feira (27), pré-inscrições serão abertas para 100 exames gratuitos de creatinina destinados a pessoas sem plano de saúde.

Imagem: Facebook/ Mater Dei

As unidades dos hospitais Mater Dei de Belo Horizonte e Betim-Contagem, na região metropolitana, estão promovendo um mutirão para a realização de 100 exames gratuitos de creatinina, sendo 50 na capital e 50 em Betim, em celebração ao Dia Mundial do Rim, lembrado em 9 de março. Essa iniciativa é exclusiva para aqueles que não possuem plano de saúde. As pré-inscrições estarão abertas a partir do dia 27 e podem ser feitas por meio de um formulário divulgado no Instagram da Rede Mater Dei (@redematerdei).

Os primeiros inscritos serão selecionados e receberão uma consulta posterior para receber o resultado do exame. Caso haja alguma alteração renal, eles serão aconselhados a buscar o Sistema Único de Saúde (SUS) com o laudo em mãos.

De acordo com o médico nefrologista Marcus Lasmar, coordenador do Setor de Nefrologia do Mater Dei Contorno, o Dia Mundial do Rim em 2023 tem como foco a proteção e os cuidados à população mais vulnerável. O objetivo é levar informações às pessoas mais carentes, que podem não estar recebendo tratamento adequado. Identificar pessoas que podem ter doenças renais é de extrema relevância para dar-lhes acesso a tratamentos e terapias adequadas.

O médico destaca que é importante que todas as pessoas, especialmente aquelas acima de 40 anos, possam fazer um exame anual de dosagem de ureia e creatinina, que são marcadores da função do rim. “Os brasileiros estão ficando mais velhos, nossa sobrevida está aumentando e precisamos cuidar desse importante órgão que filtra e excreta impurezas do organismo”, destaca Marcus Lasmar.

Serviço - Pré-inscrições para mutirão Mater Dei de exames de creatinina

Data: 27/03/2023, segunda-feira

Local: hospitais Mater Dei de Belo Horizonte e Betim-Contagem

Pré-requisito: não possuir plano de saúde

Inscrições: formulário divulgado no Instagram da Rede Mater Dei (@redematerdei)

Da redação com O Tempo