Ministério da Agricultura suspende venda de vacina contra leishmaniose

Única vacina autorizada para uso no Brasil contra a leishmaniose, a Leish-Tec teve a venda e a fabricação suspensas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Segundo a Pasta, ocorreu um "desvio de conformidade do produto" que pode ocasionar falta de eficácia do imunizante e gerar risco à saúde animal.

Foto: arquivo pessoal / arquivo SeteLagoas.com.br

Segundo a pasta, a fabricante da vacina já iniciou a retirada de mercado de oito lotes que tiveram o recolhimento determinado. São eles: 029/22; 037/22; 043/22; 044/22; 060/22; 004/23; 006/23; 017/23. Ainda de acordo com o Ministério, as investigações ainda estão em andamento e outras ações poderão ser adotadas.

A vacina foi desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UMFG) e a única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil.

Leishmaniose em Sete Lagoas

Uma das graves zoonoses brasileiras, a leishmanionse é uma doença endêmica em Sete Lagoas. Transmitida através das fêmeas do mosquito-palha, esta zoonose acomete principalmente cães e pode transmitir para humanos. Dados do Centro de Controle de Zoonoses da prefeitura municipal indicam casos registrados em pessoas - no ano de 2021, três pessoas morreram pela versão visceral da doença, a mais agressiva.

Da redação com O Tempo