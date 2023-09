Minas tem mais um caso confirmado de febre aftosa; veja sintomas da doença

Uma nova situação de febre maculosa, transmitida através da picada do carrapato, foi documentada em Minas. De acordo com a Secretaria de Saúde de Extrema, localizada no Sul do Estado, trata-se de uma criança que se encontra em bom estado de saúde e está em casa.

Embora seja o primeiro caso registrado na cidade, já foram comunicados cinco casos suspeitos. Medidas de desinfestação estão sendo frequentemente realizadas nos ambientes propícios à presença de carrapatos, como matas, áreas gramadas, margens de rios e lagos e acumulações de folhas secas. Além disso, animais de grande porte, como cavalos e capivaras, também podem servir de hospedeiros.

A administração municipal enfatiza a importância de buscar assistência médica imediatamente ao manifestarem-se os primeiros sintomas. O tratamento requer a utilização de um antibiótico específico e deve ser iniciado assim que houver suspeita da doença. Em situações graves, a hospitalização pode ser necessária. A falta de tratamento ou qualquer demora podem resultar em um agravamento da condição clínica.

Sintomas

Febre

Dor de cabeça

Dor no corpo

Vômito

Diarreia

Mal-estar

Manchas avermelhadas pelo corpo

Os sintomas podem surgir de 2 a 14 dias após a picada do carrapato-estrela infectado.

Da Redação com Hoje em Dia