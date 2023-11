Qual é o momento ideal para se exercitar? Uma revisão de estudos fornece algumas respostas

Algumas pessoas preferem se exercitar de manhã, enquanto outras optam pelo final da tarde. Pesquisadores espanhóis recentemente publicaram uma revisão sistemática e uma metanálise no periódico Sport Medicine. A pesquisa original resultou em 467 estudos, dos quais 18 foram selecionados para análise após uma triagem rigorosa.

A glicose, a pressão arterial e o desempenho muscular têm oscilações circadianas, o que indica que o corpo responde de maneira diferente dependendo do momento do dia.

Bruno Bedo, da Escola de Educação Física da USP, explica: "Nosso corpo reage de maneira distinta a estímulos em horários diferentes. Treinar de manhã não oferece vantagens adicionais em relação à tarde. O período da tarde é mais eficaz em certos aspectos metabólicos".

De acordo com Bedo, estudos indicam que os treinos à tarde promovem uma melhor adaptação muscular, bem como uma redução nos níveis de triglicerídeos e glicemia em jejum em comparação com os treinos matinais. Além disso, exercícios de alta intensidade à tarde também são mais eficazes na redução dos lipídios.

No entanto, Bedo adverte que os exercícios praticados à noite devem ser realizados pelo menos duas horas antes de dormir para evitar perturbações no sono.

O especialista enfatiza, no entanto, que o mais importante é se exercitar, independentemente do horário, uma vez que a prática de atividade física traz benefícios para a saúde. O horário ideal é aquele que melhor se adapta à rotina de cada pessoa."

