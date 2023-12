Conheça 5 benefícios do fígado na alimentação durante vida fitness

É amplamente reconhecido que as proteínas são absolutamente vitais para o sucesso da nossa jornada no fitness. Trata-se dos blocos de construção dos músculos, e são fundamentais para a reparação dos tecidos depois do treino. Para além dos preparados de proteína e suplementos, devemos assegurar que ingerimos proteína em quantidades suficientes como parte da nossa alimentação no dia a dia.

Foto: Victoria Vieira / CyberCook

E embora possa não ser a primeira coisa que nos vem à mente quando pensamos nas fontes de proteína mais comuns, há muitos benefícios associados ao consumo de fígado. Poderá ele ganhar um lugar entre as tuas fontes de proteína favoritas? Aqui vão 5 benefícios do fígado apontados por nutricionistas profissionais.

1. O fígado é uma fonte de proteína de alta qualidade

Como é lógico, não poderíamos propô-lo como uma fonte de proteína de eleição se não fosse rico em proteínas. 100g de fígado de frango representam cerca de 172kcal, e 100 delas vêm das proteínas. Isto significa que é mais baixo em calorias que 100g de peito de frango, mas ainda mais rico em proteínas – uma escolha fácil.

2. O fígado é rico em ferro

O fígado de frango, em particular, está cheio de ferro. O ferro que lá se encontra é facilmente digerido pelo corpo. Ajuda o organismo a criar glóbulos vermelhos, mantendo o sangue saudável. Aumentar o nosso consumo de ferro pode também ajudar a combater a fadiga, dando-nos mais energia para bater recordes pessoais nos treinos.

Para além de tudo isto, o ferro ajuda o corpo a metabolizar proteínas. Por isso, não só nos fornece proteínas, como nos ajuda a usá-las.

Tem sentido sem energia ultimamente? Quase não consegues subir as escadas sem ficar sem fôlego, ainda que estejas fisicamente em boa forma? É possível que seja ferro a menos – especialmente no caso das meninas. Procura o conselho médico, verifica os teus níveis de ferro e acrescenta um pouco de fígado às tuas refeições (embora não todos os dias).

3. O fígado é abundante em vitaminas B

O fígado é rico em folatos, as vitaminas B solúveis em água. Idealmente, adultos devem consumir aproximadamente 1,5mcg diários de vitamina B12 – portanto, vai até ao supermercado e vê o que encontras por lá. Isto faz do fígado ainda mais valioso como fonte energética. Adicionalmente, ajuda à manutenção e reparação das células.

Uma das vitaminas mais importantes presentes é a B12, que o corpo não pode sintetizar por si próprio e tem de ser consumida através da alimentação.

4. O fígado contém vitamina A

O fígado é também muito rico em vitamina A. Tanto, que é recomendado a mulheres grávidas que o evitem. Contudo, para quem não está de esperanças, estas são ótimas notícias ao nível da pele e visão.

5. O fígado é econômico

Podemos esperar pagar relativamente pouco por um quilograma de fígados de frango num supermercado normal, e menos ainda por fígado de vaca. É também possível encontrá-los na secção de congelados, por um preço ainda mais baixo, o que é excelente para preparar as refeições ao domingo. Isto torna-os uma opção muito mais barata que muitas fontes de carne mais “regulares”.

Mitos sobre o fígado

Os fígados são ricos em toxinas

A principal função do fígado é limpar o organismo de toxinas. Contudo, e em contrário ao que muitas vezes se ouve, isto não significa que comer o fígado signifique comer as toxinas que foram extraídas pelo corpo. A função do fígado é ver-se livre das toxinas, não armazená-las.

O fígado é difícil de cozinhar

O fígado costumava ser uma fonte muito popular de carne, e não requer especial sofisticação culinária. Pode ser frito numa frigideira como se faria com um peito de frango, e sabemos que está cozinhado quando tiver mudado de cor por inteiro. Com a simples adição de cebolas e tomates-cereja à frigideira, ficamos com uma refeição saborosa. Também podemos usá-lo em tartes, guisados e outras receitas que beneficiem do seu sabor rico.

