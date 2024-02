Ressaca de Carnaval: o que comer e beber para evitá-la

Quando ingerimos bebidas alcoólicas, é o fígado quem assume a responsabilidade de processar o álcool. Este é primeiro convertido em acetaldeído pela enzima álcool desidrogenase (ADH), encontrada no fígado. Mesmo em pequenas doses, o acetaldeído é prejudicial ao corpo humano, então o organismo busca eliminá-lo rapidamente.

Quando o consumo de álcool é moderado, o fígado consegue lidar com a situação, utilizando a enzima aldeído desidrogenase (ALDH) para transformar o acetaldeído em acetato, uma substância inofensiva. No entanto, o problema surge quando a ingestão de álcool ultrapassa a capacidade do corpo de processá-lo adequadamente em tempo hábil, levando à intoxicação.

O resultado desse excesso de álcool são as ressacas, que são consequências da presença prolongada de acetaldeído no organismo, juntamente com a desidratação causada pela eliminação excessiva de líquidos.

Segundo Marina Gomes, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais, os sintomas da ressaca ocorrem devido ao aumento da concentração de acetaldeído, que é tóxico e pode se acumular em vários órgãos, prejudicando suas funções. Além disso, a desidratação resultante da perda de água e sais minerais devido ao consumo de álcool agrava os sintomas no dia seguinte.

Como evitar a ressaca de Carnaval