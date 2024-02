Sete Lagoas: Farmácia Solidária municipal divulga lista dos primeiros medicamentos doados disponíveis

A Lei Municipal 9.132/2020, que institui o Programa Farmácia Solidária em Sete Lagoas, está em pleno funcionamento. A população que precisa de medicamentos gratuitos ganhou um novo aliado com o Programa, criado pela atual gestão com o objetivo de reaproveitar remédios usados, incentivando também a doação desses itens tão essenciais à cura e ao tratamento de várias doenças e dores.

Atualmente as sete farmácias distritais, as duas farmácia dos CAPS e a Assistência Farmacêutica do Município estão aptas a receber as doações. Já a dispensação e a busca de um medicamento doado, a princípio, é feita somente na Assistência Farmacêutica (Av. Coronel Randolfo Simões, 331, Boa Vista). "No momento não estamos aceitando medicamentos de outros setores ou unidades, uma vez que aplicamos um questionário de armazenamento de medicamentos, com um check list, e um formulário para o recebimento dos medicamentos doados com o objetivo de garantir sua integridade e eficácia", conta a coordenadora da Assistência Farmacêutica, Evelyn Maila.

Alguns medicamentos já disponíveis para doação são: Anlodipino 5mg, Atenolol 25mg e 50mg, Bupropiona 150mg, Carvedilol 12,5mg, Cloridrato de hidralazina 25mg, Gliclazida 30mg, Glimepirida 2mg, Hidroclorotiazida 25mg, Lansoprazol + claritromicina + amoxicilina tri-hitradatada 30mg+500mg+500mg, Levomepromazina 25mg, Levotiroxina sódica 37,5 mg e 75 mg, Metformina 500mg, Metildopa 500mg, Nifedipino 20mg, Nitrofurantoína 100mg, Olmesartana medoxomila 40mg, Prometazina 25mg, Risperidona 1mg e 2mg, Rivaroxabana 15mg, Trometamol cetorolaco 4mg/mL e Varfarina sódica 5mg.

Medicamentos que não serão aceitos para doação: quando constatado armazenamento e transporte inadequado; medicamento manipulado; medicamento suspeito de fraude; medicamento mal identificado, nome ilegível ou em língua estrangeira, sem data de validade, dosagem ou lote; colírios, pomadas e xaropes com lacres violados; medicamentos termolábeis.

A coordenadora explica que qualquer pessoa pode pegar os medicamentos de graça, mediante apresentação dos seguintes documentos: prescrição médica original e atualizada; identidade com foto para adultos (RG ou Carteira de Motorista ou Carteira de Trabalho modelo novo) e Certidão de Nascimento para crianças, caso não tenha identidade; CPF; Cartão do SUS; comprovante de endereço de Sete Lagoas no nome do paciente (caso não tenha no nome, uma declaração emitida pelo ESF de referência do paciente confirmando o endereço), no nome do cônjuge caso apresente certidão de casamento ou contrato de união estável, para menores de 18 anos comprovante de residência no nome dos pais; e identidade com foto de quem estiver retirando o medicamento, caso não seja o paciente.

Farmácias Distritais (07h às 17h):

Centro: Av. Coronel Randolfo Simões, 331, Boa Vista - (31) 3771-7512

