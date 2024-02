Dengue, resfriado, gripe ou Covid? Saiba diferenciar sintomas e confira a orientação médica

Sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo, mal-estar e fadiga são característicos de quem está infectado por um dos quatro sorotipos do vírus da dengue. No entanto, esses indícios também são típicos nos casos de infecção por Covid-19, gripe ou resfriado.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com especialistas, alguns sinais, como a forma de evolução dos sintomas, podem indicar uma das doenças, mas para ter certeza, somente o exame de sangue pode confirmar o diagnóstico.

Embora apresentem sintomas parecidos, essas doenças são causadas por diferentes vírus. O flavivírus, transmitido por mosquitos, é responsável pela transmissão da dengue. A Covid-19 é provocada pelo Sars-CoV-2, da família do coronavírus; a gripe, pelo vírus influenza; e o resfriado, por rinovírus, adenovírus e parainfluenza.

A disseminação dessas três últimas doenças ocorre por gotículas de secreções respiratórias de uma pessoa infectada. Já a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Ao todo, há quatro sorotipos da dengue. Os sintomas clássicos incluem febre alta, dor de cabeça, dores nas articulações e dor atrás dos olhos. A forma grave da doença começa com os mesmos sintomas da dengue clássica, mas, com o término da febre, surgem os sinais de alerta, que normalmente aparecem entre o 3º e 5º dia. Esse período é chamado de crítico para a doença, que pode apresentar vermelhidão no corpo, vômitos persistentes, sangramentos, dificuldade para respirar, entre outros sintomas.

A infectologista do Hospital São Marcelino Champagnat, Camila Ahrens, ressaltou que a dengue não apresenta sintomas respiratórios.

A pessoa infectada pela Covid-19 pode apresentar as formas leve, moderada ou grave da doença. O diagnóstico pode ser feito por exame clínico e por testes de laboratório em amostras colhidas do nariz e da garganta.

Os sintomas iniciais da pandemia, em 2020, incluíam tosse seca, febre, cansaço e perda de olfato e paladar. Com a mutação do vírus e as novas variantes, como alfa, beta, gama, delta e ômicron, os sintomas também mudaram ao longo do tempo.

Os principais sintomas da variante delta e alfa são muito parecidos. O paciente apresenta tosse, dor de cabeça, dor de garganta, obstrução nasal, coriza, dor abdominal e manifestações na pele. No caso da cepa ômicron, os sinais mais comuns são dor de garganta, fadiga, coriza, espirros, dor de cabeça e em outras partes do corpo. Tosse persistente, falta de ar, febre alta, diarreia e calafrios também são sintomas significativos.

A gripe é causada pelo vírus influenza e pode ter sintomas semelhantes aos da Covid-19, mas os sinais surgem repentinamente e a pessoa infectada piora rapidamente.

Os sinais mais comuns da gripe são tosse, febre, dor de cabeça, dores no corpo, mal-estar e cansaço. Os pacientes também podem apresentar dor de garganta, diarreia e nariz entupido.

Por fim, os resfriados são provocados por outros tipos de vírus, como rinovírus, adenovírus e parainfluenza. Ao contrário da gripe, os sintomas do resfriado aparecem gradualmente e costumam ser leves. Dor de garganta, coriza e congestão nasal são alguns dos indícios mais comuns. Também podem surgir febre baixa, dor de cabeça e falta de ar, entretanto, são sintomas raros. Além disso, o resfriado costuma melhorar em poucos dias.

Camila Ahrens destacou que para ter um diagnóstico preciso, é recomendável passar por uma consulta médica.

No caso de situações mais complexas, a recomendação é procurar uma unidade de referência ou uma Unidade de Pronto Atendimento, as UPAs da cidade. A partir da suspeita do diagnóstico de dengue, a equipe de saúde vai indicar o tratamento adequado e o acompanhamento do paciente.

Da Redação com CBN Curitiba