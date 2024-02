Secretaria Municipal da Mulher orienta a como receber absorventes gratuitos na Farmácia Popular

O Governo Federal criou o programa Dignidade Menstrual para promover a conscientização da naturalidade do ciclo menstrual e a oferta de absorventes higiênicos através das farmácias populares. Assim, Secretaria Municipal da Mulher de Sete Lagoas apoia a iniciativa e destaca a importância da ação em benefício das mulheres.

ASCOM - Prefeitura de Sete Lagoas

Conforme explica a secretária da pasta, Karine Araújo, os absorventes são ofertados para as estudantes da rede pública de baixa renda e pessoas em situação de rua e também em vulnerabilidade extrema. As mulheres recolhidas em unidades prisionais também serão contempladas. O público-alvo abrange pessoas de todo o país entre 10 e 49 anos.

"Para garantir o benefício, dentro dos critérios já estabelecidos, é preciso apresentar documentos de identificação pessoal e uma autorização da farmácia credenciada.

Essa autorização pode ser emitida pelo aplicativo Meu SUS Digital, nova versão do Connect SUS, ou quando não for possível o acesso, as mulheres poderão se dirigir até uma unidade básica de saúde, onde as servidoras municipais deverão auxiliar a emissão da autorização", explica Karine Araújo.

Pessoas em situação de rua também podem ir ao Centro de Referência da Asistência Social, CRAS e CRES, e nos Centros Pop. "É importante ressaltar que as farmácias populares são diferentes das farmácias municipais", explica a secretária.

Confira a lista das farmácias populares credenciadas pelo Ministério da Saúde em Sete Lagoas:

1. A.M. DROGARIA LTDA - ME

AV. JOSÉ SÉRVULO SOALHEIRO, 3355 - LOJA 01, NOVA CIDADE

2. ADRIANE RIBEIRO DA SILVA-ME

RUA DOUTOR JOAO BATISTA, 802, SANTO ANTÔNIO

3. AMILFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

R. BARAO DE COTEGIPE, PARQUE DA MATRIZ

4. BRAGA & VAZ LTDA

R. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, CENTRO

5. DROGALAGOS LTDA. - ME

R. CORONEL RANDOLFO SIMOES, 1288, BOA VISTA

6. DROGAREIVAS DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME

RUA SANTA JULIANA, 2925 - LOJA A, SÃO VICENTE

7. DROGARIA A. LEAL LTDA - ME

AV. PROFESSOR ABEYLARD 1227 A, CENTRO

8. DROGARIA ARAUJO S A

PRAÇA ALEXANDRE LANZA, CENTRO

9. DROGARIA ARAUJO S A

R. ZOROASTRO PASSOS 226, CENTRO

10. DROGARIA ARAUJO S A

AV. OTÁVIO CAMPELO RIBEIRO, 2801,LOJA 252, ELDORADO

11. DROGARIA CANAAN LTDA-ME

RUA OLAVO BILAC Nº 975-A, CANAAN

12. DROGARIA E FERFUMARIA PIRES LTDA ME

AV. PREFEITO ALBERTO MOURA, 300, NOVA CIDADE

13. DROGARIA E PERFUMARIA 7 LTDA

R. SENHOR DOS PASSOS 275, CENTRO

14. DROGARIA E PERFUMARIA CHAVES E FERREIRA LTDA

RUA EQUADOR, 311 A, PROGRESSO

15. DROGARIA E PERFUMARIA PONTO CERTO LTDA - ME

R. BRASILIA, MARACANÃ

16. DROGARIA E PERFUMARIA POPULAR SETELAGOANA LTDA - ME

RUA DO URUGUAI, SION

17. DROGARIA E PERFUMARIA SANTA INES LTDA - ME

RUA DAS DALIAS 258, MONTREAL

18. DROGARIA GLOBER LTDA

R. PROFESSOR ABEYLARD, 1.026, NOSSA SRA. DAS GRAÇAS

19. DROGARIA LAENDER REIS LTDA ME

RUA CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES, 70 - LOJA A, SÃO GERALDO

20. DROGARIA LAGOCENTER LTDA

PRAÇA FRANCISCO SALES, CENTRO

21. DROGARIA MARCOS ALEXANDRE LTDA

R. TEOFILO OTONI, 907, LOJA 6, CENTRO

22. DROGARIA MARQUES E MONTEIRO LTDA - ME

R. CORONEL JOSE PEREIRA DA ROCHA, 130 - LOJA: 03, SANTA HELENA

23. DROGARIA MARTINS LTDA - EPP

RUA LASSANCE CUNHA, 243, CENTRO

24. DROGARIA MONTEIRO GP LTDA

RUA IRACEMA, 216 - Loja A, NOSSA SENHORA DO CARMO

25. DROGARIA SANTOS LTDA ME

RUA DR. PENA, Nº 220, CENTRO

26. DROGARIA SETE LAGOAS LTDA

R. SÃO JOSÉ, 493, SÃO JOSÉ

27. DROGARIA VIDO LTDA

AV. PREFEITO ALBERTO MOURA, 160, DISTRITO INDUSTRIAL

28. DROGARIAS PACHECO S/A

R. DR. AVELAR, 26, CENTRO

29. EDNA FATIMA DOS REIS ME

R. PROFESSOR ABEYLARD, 2882, LOJA 01, SÃO FRANCISCO

30. EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

RUA MONSENHOR MESSIAS, 313, CENTRO

31. FARMACIA DROGALIVIA LTDA

R. TEOFILO OTONI, 331, CENTRO

32. FARMACIA SANTA CRUZ LTDA

R. TEOFILO OTONI, 1178, CENTRO

33. TECNIFARMA LTDA - ME

RUA CEL RANDOLFO SIMOES, 59, CENTRO

34. TORRES & NOGUEIRA LTDA

RUA TEOFILO OTONI, 330, CENTRO

35. TORRES & NOGUEIRA LTDA

AV. RAQUEL TEIXEIRA VIANA, 601, CANAAN

36. WANDERSON GERALDO MACHADO SILVA

R. SANTA JULIANA, Nº 2722 LOJA C, BRAZ FILIZOLA

37. WANDERSON GERALDO MACHADO SILVA - ME

R. SANTA JULIANA, 2876, EMILIA

38. WANDERSON GERALDO MACHADO SILVA & CIA LTDA - EPP

AV. PREFEITO ALBERTO MOURA, 260 A, DISTRITO INDUSTRIAL

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas