Uma funcionária de um aeroporto, responsável por carregar bagagens de passageiros, morreu na noite dessa quarta-feira (31) após o cabelo dela ficar preso em uma esteira de malas. O caso foi registrado no Aeroporto Internacional Louis Armstrong, em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

Funcionária de aeroporto morre após ter cabelo preso por esteira de malas — Foto: Pexels/divulgação

A mulher, que não foi identificada, era empregada da GAT Airline Ground Support. No momento do acidente, ela descarregava as malas de um avião quando o cabelo dela ficou emaranhado na esteira. As circunstâncias do acidente não foram reveladas.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o CEO da empresa, as circunstâncias do acidente ainda serão identificadas. “O que sabemos até agora é que o cabelo dela ficou emaranhado com o maquinário da carregadeira de esteira”, disse Mike Hough à ABC News.

“Estamos com o coração partido e apoiamos sua família e seus amigos da melhor maneira possível”, ainda falou o CEO.

Com O Tempo