Veja como consultar o CPF e CNPJ por meio do WhatsApp; saiba aqui

Nos últimos anos, a quantidade de cidadãos que buscam se proteger de golpes virtuais aumentou bastante. Isso porque, normalmente, os golpistas fingem ser colaboradores de empresas, desde as mais simples até instituições do Estado, como o INSS.

Foto: Reprodução internet

Contudo, com o objetivo de diminuir os golpes e proporcionar mais segurança, os cidadãos poderão, por meio da consulta, fazer o levantamento de todos os antecedentes de pessoas e empresas.

Como consultar o CPF pelo WhatsApp?

A princípio, a finalidade da ferramenta é realizar uma checagem de CPF e CNPJ por meio do WhatsApp, permitindo a consulta de dados de profissionais e empresas.

É importante ressaltar que o procedimento pode ser realizado de forma simples. De acordo com informações oficiais, o tempo máximo para obter o resultado da consulta é de 5 minutos.

Primeiramente, o interessado deve enviar o CPF ou CNPJ para a assistente virtual. Em seguida, após a solicitação ser concluída, o solicitante receberá as informações por meio de um relatório, em que conterá todos os dados fiscais, trabalhistas e eleitorais.

É importante salientar que o recurso não realiza o procedimento de checagem violando a privacidade. A verificação é feita em sites seguros e especializados, como Receita Federal. Para realizar a consulta, é necessário desembolsar um valor de R$ 9,90 por CPF e R$ 19,90 por CNPJ, no site da Exato Digital.

Seu CPF pode ser bloqueado



Dentre os principais documentos utilizados pelos cidadãos, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) pode ser o mais importante. Isso porque, por meio do documento, os brasileiros podem fazer com que os seus registros sejam únicos. Portanto, ter problemas relacionados ao documento é sempre prejudicial para o cidadão, visto que será impossibilitado de várias ações.

É válido ressaltar que, de acordo com a Receita Federal, entre as situações que podem bloquear o CPF estão as irregularidades no pagamento de dívidas, inconsistências nos dados cadastrais ou ainda duplicidade do registro.

Como consultar a situação do meu CPF?



A princípio, quando o CPF é bloqueado, o cidadão fica impedido de realizar uma série de serviços, como abrir uma conta no banco, contratar um empréstimo, vender imóveis, entre outras situações.

Diante tantas limitações, é importante resolver as pendências no CPF, ou mantê-lo livre delas caso não esteja irregular. Para consultar a sua situação, basta acessar o site da Receita Federal.

O sistema gera um documento emitido pelo Ministério da Fazenda, que indica se existem pendências em relação ao CPF ou não. Veja as possibilidades:

- REGULAR: o contribuinte não tem nenhuma pendência em seu cadastro;

- PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO: o contribuinte não entregou alguma Declaração do Imposto Renda da Pessoa Física dos últimos cinco anos;

- SUSPENSA: cadastro incorreto ou incompleto;

- CANCELADA: CPF cancelado por multiplicidade;

- TITULAR FALECIDO: quando for incluído o ano de óbito;

- NULA: constatada fraude nos dados.

Motivos que levam ao bloqueio do CPF



1- Bloqueio por irregularidade



A irregularidade no CPF é identificada pela Receita Federal. Isso ocorre quando o cidadão está com alguma pendência, como no caso de inconsistência de dados na declaração do Imposto de Renda (IR), ou ainda a falta de declaração do IR.

2- Bloqueio por cancelamento



O cancelamento do documento pode acontecer em uma situação rara, quando há uma duplicidade de cadastro. Ou seja, quando a pessoa tem dois números de CPF, ou ainda quando há a comprovação de fraude na identidade.

3- Bloqueio por morte



Com relação ao bloqueio por falecimento do cidadão, ocorre de forma automática. Após a emissão do atestado de óbito, a Receita Federal coloca o CPF em situação: ”titular falecido”.

4- Bloqueio por inconsistência de dados



Por fim, em casos de informações equivocadas, o documento também é bloqueado. Cabe ao cidadão regularizar a sua situação pela internet, através do site da Receita Federal.

da Redação com NC