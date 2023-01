VÍDEO: Garoto autista que vende salgados é humilhado por funcionários de oficina e vídeo revolta internet

Um vídeo que mostra dois funcionários de uma autopeças derrubando no chão um jovem autista, vendedor de salgados, tem gerado revolta nas redes sociais. Nas imagens é possível ver quando Daniel, 16, sobe em sua bicicleta e é derrubado por um homem, que dá risada ao lado de um colega.

Foto: Reprodução/Internet

O episódio ocorreu na cidade de Guarantã do Norte, no Mato Grosso, há cerca de uma semana, mas começou a ganhar repercussão nessa quarta-feira (4). Ao BHAZ, o pai do adolescente, Carlos André Soares, conta que o filho vende salgados feitos pela mãe há cerca de um ano para ajudar nas despesas de casa.

“Eu trabalho lá do lado, estamos fazendo um quartinho para ele que a nossa casinha é apertada. Nós estamos pelejando para ver se conseguimos fazer isso. Ele começou a vender os salgados para ajudar. Ele vende e todo mundo conhece ele muito, não sei porque aconteceu isso”, lamenta o pai.

‘Não foi uma brincadeira’

Nessa quarta-feira (4), o dono da autopeças Revisecar Auto Center se manifestou sobre o assunto. Em vídeo publicado ao lado de Daniel e da mãe dele, o empresário Patrick diz que todos os que trabalham no local são amigos do rapaz.

“A gente tem uma brincadeira, uma maneira de se tratar. Eu chamo ele de meu genro, ele me chama de meu sogro, a gente tem essa proximidade”, disse ele. Ainda segundo o homem, os funcionários que empurraram Daniel pediram desculpas ao garoto e agora estão sendo alvo de ameaças na cidade.

Ao BHAZ, o advogado Marcus Macedo, presidente da comissão de direitos humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Mato Grosso, conta que tem acompanhado o caso. Ele esteve na Delegacia de Guarantã do Norte ao lado da família de Daniel para denunciar o abuso sofrido pelo adolescente.

“O pai e a mãe foram ouvidos hoje pela manhã e, apesar de a empresa dizer que foi uma brincadeira, eles acreditam que não foi. Na bicicleta do jovem havia um bolo que foi destruído no tombo e a pessoa que derrubou a bicicleta se negou a pagar o prejuízo”, disse Marcus em conversa com o BHAZ.

Família repudia violência

Ao ser ouvido pelos policiais, o jovem contou que os funcionários riram dele no momento em que ele caiu. Ainda segundo consta no boletim de ocorrência, Daniel está envergonhado com toda a situação e não quer mais sair na rua para vender salgados.

A família será acompanhada por uma psicóloga da cidade para que consigam superar o ocorrido. Apesar de todo o transtorno, o pai e a mãe do adolescente não desejam nenhum mal aos funcionários da autopeças.

“Esse episódio gerou um movimento aqui na cidade, de se fazer justiça com as próprias mãos, mas a família não quer isso por entender que violência gera mais violência”, pontua o advogado Marcus.

Rede de solidariedade

O momento em que o garoto é derrubado tem repercutido ao longo da semana e comoveu até mesmo o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves. No Instagram, o chefe do Executivo municipal compartilhou a cena que disse ter “cortado o coração” dele.

“Lembro quando entregava pão. Hoje, vendo isso, corta o meu coração com jovem empreendedor… Guarantã não pode parar”, escreveu ele em publicação feita nessa quarta-feira (4).

Ainda ontem, uma vaquinha criada por influenciadores digitais da cidade arrecadou mais de R$ 15 mil para a família. “Eles são pessoas bem humildes, de baixíssima renda. Esse caso gerou uma corrente do bem aqui na cidade, ele ganhou uma bicicleta de doação. O mal feito a ele se transformou em bem”, diz Marcus.

No perfil de Daniel no Instagram, o garoto também tem recebido dezenas de mensagens de apoio.

Com BHAZ